Kurz war die Freude über niedrige Corona-Infektionszahlen in BW: Die Delta-Variante treibt diese nach oben. Erste Landkreise müssen jetzt mit schärferen Corona-Maßnahmen rechnen.

Sie hat nicht lange angehalten, die unbeschwerte Zeit niedrigster Inzidenzen. In diesem zweiten Corona-Sommer drohen bereits wieder Einschränkungen, weil die Infektionszahlen steigen. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg in der ersten Juli-Woche noch unter 6, so hat sich der Wert in den Wochen seither mehr als verdoppelt. Schon bewegen sich einzelne Landkreise auf die kritische Marke von 35 zu, Heilbronn liegt bereits darüber.

Höhere Inzidenzen bedeuten mehr Einschränkungen

Mehr als die Hälfte der 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs liegt bereits wieder über dem niedrigsten Schwellenwert von 10. Ist das an fünf Tagen in Folge der Fall, tritt Inzidenzstufe 2 in Kraft. Bis September will die Landesregierung die Corona-Verordnung gründlich überarbeiten. Geimpfte und Genesene sollen laut dem Landesgesundheitsministerium dann kaum noch eingeschränkt werden. Aktuell gelten für Stufe 2 aber noch folgende strengere Regeln im Vergleich zur niedrigsten Inzidenzstufe:

Inzidenzstufe 2 (10-35)

Kontaktbeschränkungen: 4 Haushalte, maximal 15 Personen (Geimpfte, Genesene, Kinder dieser Haushalte und bis zu 5 weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit)

Private Veranstaltungen dürfen mit maximal 200 Personen stattfinden

Öffentliche Veranstaltungen, etwa Theater, Konzerte oder Vereinsfeiern sind auf 750 Personen im Freien und auf 250 Personen in geschlossenen Räumen beschränkt. Ab 200 Personen gilt Maskenpflicht

In der Gastronomie gilt ein Rauchverbot in geschlossenen Räumen

Im touristischen Verkehr gilt 75 Prozent der Kapazität oder geimpft/genesen/getestet (3G)

Diskotheken müssen schließen

Sportliche Wettkämpfe im Freien sind auf 750 Personen mit Maskenpflicht (ab 200 Personen) und auf 250 Personen in Hallen beschränkt

Strengere Regeln treten nach fünf Tagen in Kraft

Liegt die Inzidenz fünf Tage in Folge über 35, treten laut baden-württembergischer Corona-Verordnung die schärferen Maßnahmen der Inzidenzstufe 3 in Kraft. Dies droht als erstes dem Stadtkreis Heilbronn. Dieser hat momentan einen Inzidenzwert von 38,7 (Stand: 2.8.). Weitere Kreise, die eine Inzidenz von knapp unter 35 aufweisen, sind der Stadtkreis Mannheim (33,8) und der Hohenlohekreis (32,0).

Inzidenzstufe 3 (35-50)