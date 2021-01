Schärfere Kontaktbeschränkungen, Ausnahmen für Kinder und unklare Aussichten für Schulen und Kitas - ein Überblick über die geänderten Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg.

Ab Montag (11. Januar) soll in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten, in der die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern umgesetzt werden. Die bisherigen Beschränkungen bleiben zunächst in Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg bleiben bestehen. Alle Geschäfte und Einrichtungen, die derzeit geschlossen sind, bleiben geschlossen.

Darüber hinaus soll es bundesweit einige Verschärfungen geben, bei denen Baden-Württemberg aber teilweise Sonderwege gehen will. Ein Überblick:

Jeder Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen. Das gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Dass sich zum Beispiel zwei befreundete Ehepaare treffen, ist somit nicht mehr zulässig. Auch bisherige Ausnahmen für Lebenspartner oder geradlinig Verwandte fallen weg.

Eigentlich sollte das auch für Kinder gelten, Baden-Württemberg will von dieser Einigung aber abweichen. Kinder unter 14 Jahren sollen von der Regel ausgenommen werden, wenn sie aus einem der beiden Haushalte stammen. So könnten sich zum Beispiel auch zwei Väter mit ihren jeweiligen Kindern treffen. Das bedeutet aber nicht, dass sich nun ganze Gruppen von Kindern zum Spielen treffen können. Die Ausnahme gilt immer nur für die Kinder der beiden Haushalte, die sich treffen.

Abgesehen von den Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen kommt das Land Baden-Württemberg den Familien auch in einem weiteren Punkt entgegen: Eine Familie kann sich mit einer weiteren Familie zu einer Betreuungsgemeinschaft zusammentun, in der die Kinder wechselseitig betreut werden. Allerdings müssten es während des Lockdowns immer dieselben zwei Familien sein, die sich bei der Kinderbetreuung unterstützen.

Außerdem soll der Anspruch auf Kinderkrankengeld auf 20 Tage pro Kind und Elternteil erhöht werden, für Alleinerziehende sogar auf 40 Tage. Dieser Anspruch soll auch dann gelten, wenn die Kinder wegen der Beschränkungen zu Hause betreut werden müssen und nicht krank sind.

Bund und Länder hatten sich eigentlich darauf geeinigt, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner von Hotpots mit Inzidenzen von über 200 nur eingeschränkt bewegen dürfen - nämlich in einem 15-Kilometer-Radius um den eigenen Wohnort. Baden-Württemberg sieht so eine Regelung jedoch nicht vor und verweist auf die bereits geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Zuletzt war es an beliebten Winterausflugszielen trotz des Corona-Lockdowns immer wieder zu chaotischen Szenen gekommen: Es gab Staus, überfüllte Parkplätze, zugeparkte Rettungswege und Menschenansammlungen. Eine landesweit einheitliche neue Regel ist bislang nicht vorgesehen. Allerdings macht die Landesregierung verstärkt Druck auf Landkreise und Kommunen, bereits geltende Kontakt- und Abstandsregeln durchzusetzen. Vielerorts nutzten Behörden und Polizei zuletzt schon Straßensperrungen und -kontrollen als Mittel gegen den Ansturm.

In den Schulen beginnt am Montag (11. Januar) der verpflichtende Fernunterricht. In Ausnahmefällen können Schulen aber auch schon mit dem Präsenzunterricht beginnen. Das gilt laut Kultusministerium für alle Abschlussklassen, wenn Präsenzunterricht für die Prüfungsvorbereitung zwingend nötig ist.

Das Land will Kitas, Grundschulen und Abschlussklassen ab 18. Januar wieder öffnen, falls die Infektionszahlen das zulassen. Was das genau bedeutet, ließ die Landesregierung bislang offen. Eine Entscheidung soll am kommenden Donnerstag (14. Januar) fallen.

Kantinen müssen überall dort schließen, wo die Arbeitsabläufe es zulassen. Essen zum Mitnehmen bleibt erlaubt.

Eine "Homeoffice-Pflicht" soll es auch weiterhin nicht geben. Die Landesregierung appellierte aber noch einmal an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ihre Mitarbeitenden wenn möglich von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Außerdem sei ein "Homeoffice-Gipfel" mit Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften geplant, um mögliche weitere Maßnahmen in diesem Bereich zu diskutieren.

Kundinnen und Kunden dürfen ihre vorbestellten Produkte wieder in den Geschäften abholen. Das hatte das Land Mitte Dezember zwischenzeitlich untersagt. Nach dem Weihnachtsgeschäft seien nun aber keine großen Warteschlangen vor den Geschäften mehr zu erwarten.

Dies ist ein vorläufiger Überblick über die bislang angekündigten Änderungen in Baden-Württemberg. Die neue Corona-Verordnung ist derzeit noch in der Abstimmung mit allen Ministerien und soll am Wochenende final verkündet werden.

Weitere Fragen und Antworten klärt die Landesregierung auf ihrer Homepage.