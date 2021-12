Corona-Regeln beim Weihnachts-Gottesdienst: Was gilt bei mir?

Viele Menschen gehen gerade an Weihnachten in die Kirche, trotz Corona-Pandemie. Die Landesregierung von Baden-Württemberg lässt die Kirchen entscheiden, ob sie 3G-Nachweise verlangen.

Anders als etwa in Rheinland-Pfalz, wo auch Kirchen die 3G-Regel einhalten müssen, gebe es in Baden-Württemberg nur die üblichen Hygiene- und Abstandsvorschriften vom Land, erklärt Nela Fichtner aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. "Die Folge davon ist, dass beide katholischen Diözesen und beide evangelischen Landeskirchen, für jeden erreichbar, 'Null-G'-Gottesdienste anbieten, wo also für nicht Geimpfte und nicht Genesene kein Testnachweis verlangt wird."

"Null G" in manchen Gemeinden

In der Erzdiözese Freiburg, so Fichtner, gebe es ausschließlich "Null-G"-Messen. Die evangelische Landeskirche Baden sehe 'Null-G'-Gottesdienste als Zusatzangebot zu 2G-Gottesdiensten vor. Die dürften auch nur stattfinden, wenn der Kirchenraum eine bestimmte Größe und Raumhöhe habe. Die Württembergische Landeskirche habe es genau andersherum entschieden: "Da sind "Null-G" Standard, und nur Gemeinden, die einen "nachweisfreien" Gottesdienst anbieten, dürfen auch einen mit 2G-Pflicht veranstalten."

Erzdiözese Freiburg verbietet Gemeinden, 3G-Nachweis zu verlangen

In der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart, so Fichtner weiter, sei "Null-G" die Regel. Immerhin dürften Gemeinden hier aber selbst entscheiden, ob sie doch Nachweise verlangen. Genau das hat die Erzdiözese Freiburg nach SWR-Recherchen ihren Gemeinden ausdrücklich verboten - mit der Begründung, die Kirche müsse auch für Menschen offen bleiben, die sich mit Impfung und Testung schwer tun. Religionsausübung ist nach Ansicht der Diözese ein existenzielles Bedürfnis, also gleichzustellen mit Essen und Trinken, und Menschen dürften ja auch ohne 3G-Pflicht in den Supermarkt.

Kritik an "Null-G"-Gottesdiensten in BW

SWR-Redakteurin Fichtner kritisiert die Entscheidung der baden-württembergischen Kirchenführungen: "Ich finde 'Null-G'-Gottesdienste unverantwortlich, zumal man sich ja an jeder Ecke testen lassen kann." Wenn die Kirchen nicht geimpften Menschen diese Mühe ersparen wollten, könnten sie zumindest verlangen, dass sich die Besucher vor dem Gottesdienst unter Aufsicht selbst testen. "Was daran zu viel verlangt sein soll, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und ich finde auch: Da setzen die Kirchen ein unsolidarisches Signal!"

Landesregierungen von BW und RP legen Religionsfreiheit unterschiedlich aus

Während die Landesregierung von Baden-Württemberg wegen der im Grundgesetz garantierten Religionsfreiheit den Kirchen kaum Vorschriften machen wolle, lege Rheinland-Pfalz das strenger aus, so Fichtner. Die Kirchen in Baden-Württemberg fänden, dass sie mit ihren strengen Hygieneregeln der Verantwortung gerecht würden. Anders als in manchen Freikirchen sei es in den beiden großen Kirchen noch zu keinen großen Corona-Ausbrüchen gekommen.