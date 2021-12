Immer mehr Kommunen in BW gehen gegen unangemeldete Corona-Proteste vor

Seit Wochen versammeln sich Gegner der Corona-Politik in verschiedenen Orten Baden-Württembergs zu sogenannten "Spaziergängen". Einige Kommunen verbieten diese nun.

Durch die Tarnung als "Spaziergang" konnten die Teilnehmenden eine Anmeldung der Zusammenkünfte umgehen - offizielle Proteste müssen vorab bei den Behörden angemeldet werden. Um diese Rechtslücke nun zu schließen, ziehen immer mehr Kommunen Konsequenzen und verbieten die Versammlungen.

Stuttgart und Bruchsal untersagen unangemeldete Corona-Proteste

Nachdem es vielerorts zu Verstößen gegen die Corona-Regeln und Ausschreitungen gekommen war, reagieren immer mehr Kommunen in Baden-Württemberg mit Verboten auf die sogenannten "Spaziergänge" von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen. Mannheim, Karlsruhe, Crailsheim, Schwäbisch Hall, Bad Mergentheim und Reutlingen haben bereits vor einigen Wochen die spontanen Zusammentreffen verboten - nun ziehen auch Bruchsal und Stuttgart nach. Die Stadt Stuttgart teilte am Donnerstag mit, dass sie per Allgemeinverfügung ein Verbot erlasse, das vorerst bis zum 31. Januar kommenden Jahres gelten. Es untersagt von Jahresbeginn an alle unangemeldeten und als "Spaziergang" deklarierten Demonstrationen gegen die Corona-Verordnung in der Innenstadt.

Keine Einschränkung der Meinungsfreiheit

Die Stadt Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) betonte, es gehe nicht darum, Kritik an den Corona-Maßnahmen zu verhindern. Vielmehr solle das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. Wegen der Verbote in umliegenden Städten fürchtet die Kommune eine steigende Zahl von Teilnehmern an den sogenannten "Montagsspaziergängen" in Bruchsal. Es sei bei vergangenen Protestaktionen in der Innenstadt bereits vorsätzlich gegen Hygiene- und Schutzmaßnahmen verstoßen worden. Zudem habe sich das Aggressionspotenzial, insbesondere gegenüber Einsatzkräften, deutlich gesteigert, so die Stadt.

Proteste trotz der Verbote

Von gehäuften Auseinanderungen mit der Polizei hatten zuletzt auch Einsatzkräfte in Mannheim und Ravensburg berichtet. Dort war es vor wenigen Tagen erst zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen. Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer kündigte an, dass die Beamten nun in der Strafverfolgung alles daran setzen würden, die Personen, die gegen die Regeln verstoßen haben zu identifizieren. Sie müssten mit Bußgeldern in einer Höhe von bis zu 500 Euro rechnen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) äußerte sich bereits vergangene Woche besorgt zur Lage - er gehe davon aus, dass auch über einen längeren Zeitraum mit ähnlichen Demonstrationen in Baden-Württemberg gerechnet werden müsse.