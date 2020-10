Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt - die Dunkelziffer ist wohl aber noch höher. Ein Hackathon-Team aus Stuttgart versucht diesen Wert zu berechnen. Die Website "Dunkelzifferradar" bietet Schätzungen bis auf Kreisebene.

Jeden Abend teilt das Landesgesundheitsamt die Zahlen der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg mit. Diese Daten zeigen jedoch nur einen Teil des wirklichen Infektionsgeschehens. Denn eine große Anzahl an Fällen bleibt unerkannt, weil die Infizierten symptomlos bleiben oder aus anderen Gründen nicht auf das Coronavirus getestet werden.

Wie hoch ist also die wirkliche Zahl der Coronavirus-Infizierten, die sogenannte Dunkelziffer? Das fragte sich auch das Team von "Dunkelzifferradar". Die Gruppe aus Studierenden und Berufstätigen unterschiedlicher Felder wie der Computerlinguistik, (Medizin-)Informatik und Medienwissenschaften versuchte diese Daten zu berechnen. Entstanden ist eine Website, die Schätzungen zur aktuellen Corona-Dunkelziffer liefert, aufgeschlüsselt bis auf Landkreisebene.

Hintergrund des Projekts Das Projekt "Dunkelzifferradar" wurde im Rahmen des #WirVsVirus-Hackathon der Bundesregierung im März initiiert und anschließend durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Grundlage ist ein Modell aus dem Forschungsgebiet der Epidemiologie, das den zeitlichen Verlauf der Covid-19-Pandemie mathematisch beschreibt. Zur Berechnung werden aktuelle Fall- und Todesfallzahlen des Robert-Koch-Instituts, demographische Daten sowie Statistiken über den Krankheitsverlauf herangezogen.

Im Mittelpunkt des Projektes steht eine Deutschlandkarte mit aktuellen Infektionszahlen sowie der berechneten Dunkelziffer. Nutzer können bis in ihren Landkreis zoomen, um regionale Werte zu betrachten. "So kann jeder lokal für sich gucken - was ist gerade los bei mir, gibt es irgendwelche Infektionsherde", erklärt Christian Paul, Projektleiter von "Dunkelzifferradar".

Auf der Website "Dunkelzifferradar" lassen sich Schätzwerte der Corona-Dunkelziffer bis auf Landkreisebene einsehen. DunkelzifferRadar e.V.

Ziel: Corona-Dunkelziffer greifbar machen

Zwar gibt es viele Karten, in denen Daten zu den bestätigten Coronavirus-Fällen aufbereitet wurden, zur Dunkelziffer aber nicht, da die Berechnung so schwierig ist. "Dunkelzifferradar" will sich dieser Zahl weitestgehend annähern und diese greifbar machen, so Paul. Privatpersonen, aber auch politische Entscheidungsträger und Forscher sollen durch das Projekt aktuelle regionale Risiken besser einschätzen können. Das soll Bürgern auch mehr Verständnis für die aktuellen Corona-Maßnahmen ermöglichen. "Wenn es darum geht, einschätzen zu können, warum gewisse Maßnahmen gewählt werden, dann ist eine Einschätzung wie sich die Zahlen wirklich entwickeln, das Sinnvollste."

SWR-Datenexperte: "Dunkelziffer, das größte Mysterium des Coronavirus"

"Die Dunkelziffer ist wohl das größte Mysterium des Coronavirus", sagt auch Johannes Schmid-Johannsen, SWR-Datenexperte. Er rät aber auch zur Vorsicht was die Aussagekraft solcher Daten mit sich bringt: "Wir wissen einfach noch zu wenig, wie und wo es zu Ansteckungen kommt. Deshalb ist auch die beste Mathematik hier nur Spekulation."

Menschen könnten mit exponentiellem Wachstum wenig anfangen, so Schmid-Johannsen. "Und die Dunkelziffer wächst eben auch genauso dynamisch wie das exponentielle Wachstum der Positiv-Getesteten, nur um ein Vielfaches. Mathematische Modelle finde ich da spannend, weil sie einen Eindruck davon vermitteln, wie es in der Realität sein könnte."

Letztlich ist die Dunkelziffer aber nicht so relevant, sagt der Datenexperte. "In Deutschland haben sich bislang nur sehr wenige Menschen in der Bevölkerung infiziert. Selbst die gewagteste Schätzung geht nur von 2 bis 3 Prozent aus. Für eine Herdenimmunität reicht das noch lange nicht. Dafür müssten mehr als 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung infiziert gewesen sein. Das werden wir nicht erreichen, Dunkelziffer hin oder her", so Schmid-Johannsen.