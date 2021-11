Intensivpflegekräfte in BW erhalten Corona-Prämie

per Mail teilen

Baden-Württemberg will Intensivpflegekräfte entlohnen, die bei der Bewältigung der vierten Corona-Welle helfen. Für die Beschäftigten soll es bis zu 1.500 Euro geben.

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg plant erneut, Intensivpflegekräfte mit einer Prämie zu entlohnen. Allen Pflegerinnen und Pflegern, die bei der Bekämpfung der vierten Corona-Welle zum Einsatz kommen, sollen demnach bis zu 1.500 Euro erhalten, so das Gesundheitsministerium in einer Pressemeldung.

Lucha will Einsatz "ansatzweise honorieren"

"Vor allem die Pflegekräfte auf den Intensivstationen haben unter stark erschwerten Bedingungen bis an ihre Belastungsgrenzen und darüber hinaus gearbeitet, um Menschenleben zu retten", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Die Prämie sei beschlossen worden, um diesen Einsatz "zumindest ansatzweise zu honorieren". Eine entsprechende Vorlage der Häuser von Gesundheitsminister Lucha und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) wurde vom Ministerrat gebilligt.

Ministerium verspricht sich Anreiz für andere Beschäftigte

Der Minister verspricht sich davon auch, dass sich eventuell mehr Pflegekräfte aus den Normalstationen entschließen, zur Bekämpfung der vierten Welle auf den Intensivstationen auszuhelfen. Intensivmedizinerinnen und -mediziner haben bereits mehrfach davor gewarnt, dass Personalmangel bei der Versorgung von Corona-Patientinnen und -Patienten herrscht. Zuletzt meldete die Uniklinik in Tübingen, dass Pflegepersonal fehle.

Bayaz: Arbeit auf Intensivstation ist Knochenjob

Beschäftigte im Intensivpflegebereich klagen seit Beginn der Corona-Pandemie über eine hohe Überlastung. "Die Arbeit auf den Intensivstationen ist ein Knochenjob, der mit einer Prämie gar nicht aufgewogen werden kann. Wir wollen damit aber zumindest ein Zeichen setzen, wie sehr wir die Arbeit wertschätzen", sagte Finanziminister Bayaz.

Die Kosten für die Prämienzahlung liegen je nach Auslastung der Intensivbetten zwischen 8,5 bis 12 Millionen Euro. Der Bund habe - anders als 2020 - bisher noch keine Bereitschaft erklärt, die Prämie anteilig zu finanzieren, so das Ministerium.