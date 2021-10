Lolli-Tests oder Schnelltests? So fällt eine erste Bilanz der Schulen in BW aus

Kommunen in Baden-Württemberg können selbst entscheiden, ob sie in Kitas und Schulen PCR-Pooltests oder die klassischen Antigen-Schnelltests anwenden. Die Erfahrungen fallen dabei unterschiedlich aus.

Statt der eher unangenehmen Corona-Antigen-Schnelltests mit Nasen-Stäbchen wird bei den Pooltests mit einem "Lolli" auf das Coronavirus getestet. Die Kinder und Jugendlichen nehmen dafür ein Wattestäbchen in den Mund - eben wie einen Lolli. Die Stäbchen einer Gruppe oder Klasse werden anschließend zusammen eingesammelt und die Proben von einem Labor mit einem PCR-Test überprüft. Die Ergebnisse dieser Tests sind genauer als ein Antigen-Schnelltest.

Gute Erfahrungen in Mannheim

Mannheim hat mit den PCR-Pooltests gute Erfahrungen gesammelt. Dort beteiligen sich seit Ende September sechs Ganztags-Grundschulen an einem Modellprojekt. Sie ziehen eine positive Bilanz. Mannheims Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) spricht schon jetzt von einem Erfolg. Es habe sich gezeigt, dass man mit Hilfe der neuen Tests genauere Ergebnisse erziele, die Umsetzung sei aber aufwändiger und nicht ganz einfach zu organisieren.

Freiburg setzt schon seit April auf PCR-Pooltests

In Freiburg sind sogar schon schon seit April an 63 Schulen und fast 200 Kitas PCR-Pooltests im Einsatz. Die Lolli-Tests werden im Labor der Uniklinik Freiburg untersucht. Anschließend werden die Ergebnisse digital übertragen. Möglich ist das, weil zuvor die entsprechende Logistik aufgebaut wurde, damit die sensiblen Daten geschützt bleiben. Die Rektorin der Karlschule in Freiburg, Iris Paul, spricht von einer "echt großen logistischen Leistung".

Andernorts - wie zum Beispiel an der Helene-Fernau-Horn-Schule in Stuttgart - ist man nach Pilot-Versuchen mit den sogenannten Lolli-Tests wieder zu den Antigen-Schnelltests zurückgekehrt. Weil die PCR-Testergebnisse nicht ausreichend schnell übermittelt wurden, heißt es zur Begründung.

Land für Entscheidung vor Ort

Beide Testarten hätten Vor- und Nachteile, heißt es beim Sozialministerium Baden-Württemberg. Dort teilte ein Sprecher auf SWR-Anfrage mit, man überlasse die Entscheidung, welche Tests eingesetzt werden, den Kommunen vor Ort beziehungsweise den Schulträgern. Beides werde vom Land bezahlt, denn die Coronatests in Schulen und Kitas seien ein wichtiger Sicherheitsbaustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

PCR-Pool-Tests hätten eine höhere Sensitivität und seien genauer, allerdings seien die Logistik - also der Transport der Proben zu einem Labor - und der Aufbau einer schneller und zuverlässigen Informationskette aufwändiger, so das Sozialministerium. Die Antigen-Schnell-Tests seien einfacher abzuwickeln und das Ergebnis liege schneller auf dem Tisch. "Es muss in die Strukturen vor Ort passen", so der Ministeriums-Sprecher.

Genaue Zahlen über verwendete Testarten liegen nicht vor

Wie viele Schulen in Baden-Württemberg bereits PCR-Pooltests machen, ist weder beim Sozialministerium noch beim Landkreistag Baden-Württemberg bekannt - eben weil die Entscheidung bei den jeweiligen Kommunen liegt. "Begrenzender Faktor", so der Landkreistag, seien aber die notwendigen Laborkapazitäten und die kompliziertere Logistik. Schulen und Kitas berichteten teils von positiven Erfahrungen mit den PCR-Pooltests - wie etwa der Ostalbkreis, der zusammen mit den Städten Aalen und Schwäbisch Gmünd und den beiden Gemeinden Gschwend und Waldstetten ein Pilotprojekt zu PCR-Pooltestungen eingeführt habe. Andere scheuten den höheren organisatorischen Aufwand, heißt es beim Landkreistag.

Konstanz erhofft sich mit Lolli-Tests mehr Sicherheit

In den Konstanzer Schulen und Kitas will man ab der kommenden Woche ebenfalls PCR-Pooltests einführen. Gestartet wird mit einigen Einrichtungen. Nach den Herbstferien sollen dann in allen rund 75 Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Konstanz zwei Mal pro Woche Lolli-Tests gemacht werden. Die Stadtverwaltung erhofft sich, dass positive Corona-Fälle so schneller entdeckt werden können. Weitere Kreisgemeinden haben ebenfalls Interesse angemeldet - wie die Stadt Radolfzell. PCR-Pooltests gibt es in der Region Bodensee-Oberschwaben unter anderem bereits in Ravensburg, Argenbühl (Kreis Ravensburg) und Mengen (Kreis Sigmaringen).