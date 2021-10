Zahl der Corona-Patienten wieder gestiegen: Kommt nächste Woche die Warnstufe in BW?

Nach einem kurzen Rückgang ist die Zahl der Corona-Patienten wieder gestiegen. Der Minister befürchtet, in der letzten Oktoberwoche könnte eine für strengere Regeln relevante Zahl erreicht sein.

Die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg ist nach einem kurzen Rückgang wieder gestiegen. Sie blieb am Samstag mit 221 Covid-19-Erkrankten aber weiter unter der Marke von 250, die für das Ausrufen der Warnstufe mit strengeren Regeln vor allem für Ungeimpfte wichtig ist.

Am Vortag waren nach den Daten des Landesgesundheitsamts noch 211 Infizierte in Intensivbehandlung. Wird die 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten die strengeren Maßnahmen landesweit in Kraft.

Strengere Regeln in der Corona-Warnstufe

Dann würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Paare, die in getrennten Wohnungen leben, gelten als ein Haushalt.

Zudem müssten Menschen, die weder gegen das Virus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Bereichen negative PCR-Tests vorweisen. Anders als bei den früheren Inzidenzstufen zählen bei dem inzwischen gültigen Warnsystem landesweite Werte und nicht mehr die einzelner Kreise.

Minister: Grenzwert könnte Ende der Woche erreicht werden

"Die Ärzteschaft auf den Intensivstationen ist in Habachtstellung, die Zahl der Patientinnen und Patienten dort steigt derzeit kontinuierlich und könnte schon Ende kommender Woche den kritischen Wert von 250 erreichen", hatte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag erklärt.

Der weit überwiegende Teil der Patienten sei ungeimpft. Daher rief der Minister erneut zum Impfen auf: "Eine Belastung des Gesundheitssystems wie im vergangenen Winter können wir uns nicht mehr erlauben. Wir haben dem klinischen Personal viel zugemutet, viele Stationen sind personell heute schon am Limit."

Infektionszahlen steigen stetig

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen legt derweil ebenso weiter zu und erreichte am Samstag den Wert von 136,1 nach 128 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 2.393.