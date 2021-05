Die Schließung von Gaststätten und die Absage von Veranstaltungen hat die Brauereien in Baden-Württemberg 2020 stark getroffen. Im vergangenen Jahr wurden rund 5,1 Millionen Hektoliter alkoholhaltiges Bier gebraut, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Damit sei die Produktion um fast zehn Prozent gesunken. Anfang des Jahres habe auch Bier vernichtet werden müssen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen gewesen sei, sagte ein Sprecher des Baden-Württembergischen Brauerbunds. Für das laufende Jahr sei die Branche vorsichtig optimistisch. "Das Wetter muss mitspielen, und wir setzten auf die Fußball-Europameisterschaft", so der Sprecher weiter. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 210 Brauereien.