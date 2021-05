In vielen Regionen im Land geben sinkende Inzidenzen Aussicht auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wie ist der Stand in Ihrem Kreis? Welche Lockerungen stehen an und wo? Ein Überblick.

In den ersten Stadt- und Landkreisen bieten die Corona-Lockerungen in Baden-Württemberg einen kleinen Lichtblick im eintönigen Pandemie-Alltag. Auch in den kommenden Tagen stehen in vielen Regionen größere und kleinere Öffnungsschritte an.

Inzidenz unter 150 - erste Lockerung für den Einzelhandel

In Regionen, die beständig unter dem Inzidenzwert von 150 liegen, ist Terminshopping ("Click&meet") möglich. Der Landkreis Heidenheim wird dementsprechend voraussichtlich am Freitag die Maßnahmen im Einzelhandel lockern dürfen.

Inzidenz unter 100 - Gastronomie macht auf, Ausgangssperre entfällt

In vielen Kreisen mit Inzidenz unter 100 wurde die Bundes-Notbremse bereits außer Kraft gesetzt. Jetzt ziehen zwei Regionen nach: Am Donnerstag werden die entsprechenden Maßnahmen in Stuttgart und im Landkreis Göppingen gelockert. Am Freitag ist es voraussichtlich im Landkreis Esslingen soweit.

Folgende Änderungen gelten dann:

Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen (Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt).

aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen (Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Paare zählen als ein Haushalt). Die nächtliche Ausgangssperre entfällt .

. Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Innen gilt eine Personenbegrenzung, außen nicht.

darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Innen gilt eine Personenbegrenzung, außen nicht. Kantinen und Cafeterien können begrenzt wieder öffnen.

können begrenzt wieder öffnen. Touristische Übernachtungen sind wieder erlaubt. (Negativer Test alle drei Tage oder Impf-/ Genesungsnachweis erforderlich)

sind wieder erlaubt. (Negativer Test alle drei Tage oder Impf-/ Genesungsnachweis erforderlich) Auch Reisebusse, Ausflugsschiffe oder Seilbahnen können begrenzt wieder starten.

oder können begrenzt wieder starten. Der Einzelhandel kann "Click&Meet" anbieten oder eine begrenzte Kundenanzahl auch ohne Terminbuchung begrüßen (Negativer Test oder Impf-/ Genesungsnachweis erforderlich)

kann "Click&Meet" anbieten oder eine begrenzte Kundenanzahl auch ohne Terminbuchung begrüßen (Negativer Test oder Impf-/ Genesungsnachweis erforderlich) Kulturveranstaltungen im Freien sind möglich mit 100 Besuchern

sind möglich mit 100 Besuchern Veranstaltungen zur Religionsausübung sind ohne Anmeldung erlaubt.

sind ohne Anmeldung erlaubt. Veranstaltungen im Profisport sind mit bis zu 100 Zuschauern möglich.

sind mit bis zu 100 Zuschauern möglich. Sport im Freien ist mit maximal 20 Personen erlaubt.

Freien ist mit maximal 20 Personen erlaubt. Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Büchereien sowie Zoos und botanische Gärten dürfen öffnen.

sowie und dürfen öffnen. Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel Minigolfanlagen) können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

(zum Beispiel Minigolfanlagen) können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden. Die Außenbereiche von Schwimmbädern sowie Badeseen können öffnen

können öffnen Tiersalons und Tierfriseure dürfen öffnen.

dürfen öffnen. An Hochschulen können Präsenzveranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen stattfinden.

können Präsenzveranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen stattfinden. Nachhilfeunterricht sowie Unterricht an Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen ist in Gruppen mit bis zu zehn Schülerinnen und Schülern möglich

Hier sehen Sie, welche Inzidenz Ihr Kreis aktuell hat und welche Beschränkungen gelten:

Inzidenz unter 100 - Öffnungsschritt zwei

Sinkt die Inzidenz 14 Tage nach Außerkrafttreten der Bundes-Notbremse weiter, treten weitere Lockerungen in Kraft. Es gibt einige Kreise, die sich schon seit Wochen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 halten können. Darunter fallen unter anderem der Landkreis Konstanz, der Main-Tauber-Kreis und der Stadtkreis Freiburg. Sie haben schon 15 Tage oder länger einen Inzidenzwert unter 100, allerdings schwankend. Außerdem weisen der Ortenaukreis, der Rhein-Neckar-Kreis und der Stadtkreis Baden-Baden eine vielversprechende Entwicklung auf. Sie liegen seit etwa zehn Tagen unter 100.

Weitere Öffnungen bei sinkenden Inzidenzen unter 100 sind folgende:

Gastronomie darf bis 22 Uhr öffnen

Kultur in Innenräumen mit bis zu 100 Teilnehmenden erlaubt

mit bis zu 100 Teilnehmenden erlaubt Yoga- und Fitnessstudios können öffnen. Für Sport draußen entfällt die Personenbegrenzung.

können öffnen. Für entfällt die Personenbegrenzung. Veranstaltungen im Profisport sind mit bis zu 250 Zuschauern erlaubt.

sind mit bis zu 250 Zuschauern erlaubt. Hotels usw. können Wellnessbereiche, Bäder und Saunen öffnen.

usw. können Wellnessbereiche, Bäder und Saunen öffnen. Schwimmbäder können ihre Innenbereiche öffen.

können ihre Innenbereiche öffen. Messen, Kongresse und Ausstellungen können stattfinden.

können stattfinden. Bei religiösen Veranstaltungen ist der Gemeindegesang zulässig.

zulässig. Präsenzveranstaltungen an Hochschulen auch innen mit bis zu 100 Personen

mit bis zu 100 Personen Musik- und Kunstschulen können die Gruppengröße auf 20 Personen erhöhen.

Ein dritter Öffnungsschritt sieht außerdem Lockerungen der Personenbegrenzungen bei Veranstaltungen und im Bereich Freizeit vor.

Inzidenz unter 50 - Zehn Personen dürfen sich treffen

Eine weitere Lockerungs-Stufe ist bei einer beständigen Inzidenz unter 50 erreicht. In Heidelberg, im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und im Landkreis Emmendingen konnte bereits weitreichend geöffnet werden.

Weil auch die Stadt Freiburg seit fünf Werktagen unter dem Inzidenzwert von 50 liegt, treten dort am Mittwoch entsprechende Lockerungen in Kraft.

Dann gilt:

Mehr Kontakte : zehn Personen aus drei Haushalten, Kinder bis einschließlich 13 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt

: zehn Personen aus drei Haushalten, Kinder bis einschließlich 13 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt Der gesamte Einzelhandel kann öffnen (mit begrenzter Kundenanzahl)

(mit begrenzter Kundenanzahl) Für Bibliotheken und Büchereien, Archive, Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten entfallen alle Auflagen.

Inzidenz über 100 - hier gilt weiterhin die Notbremse

Dennoch gibt es immer noch Regionen, die sich weiterhin an die Bundes-Notbremse halten müssen, weil ihr Inzidenzwert zu hoch ist. Darunter fallen etwa die Stadtkreise Ulm, Pforzheim, und Heilbronn. Einen besonders hohen Inzidenzwert weist der Zollernalbkreis mit 163,2 (Stand 24.5., 16 Uhr) auf, allerdings sinken die Zahlen dort stark. Im Stadtkreis Ulm und im Landkreis Tuttlingen sind die Inzidenzen wieder gestiegen, noch vergangene Woche lag der Inzidenzwert dort unter 100.

Die betroffenen Stadt- und Landkreise müssen sich weiterhin an die Maßnahmen der Bundes-Notbremse halten. (Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen, Ausgangssperre gilt zwischen 22 und 5 Uhr, "Click&Collect" ist erlaubt, Gastronomie und Hotels sind geschlossen, Wechselunterricht an den Schulen).

Inzidenz über 165 - In drei Kreisen Kitas noch zu

Bei einer Inzidenz über 165 findet Homeschooling statt und die Kitas bieten eine Notbetreuung an. Das ist aktuell im Zollernalbkreis, dem Stadtkreis Heilbronn und dem Stadtkreis Pforzheim der Fall.