Coronavirus-Verschwörungsmythen: Die sieben wichtigsten Fakten gegen Corona-Leugner

Vom experimentellen Impfstoff bis zur Verharmlosung der Krankheit als Grippe: Hier sind die Fakten gegen die hartnäckigsten Corona-Mythen.

Wem graust bereits vor Corona-Debatten im Familienkreis über die Feiertage, auf der (online) Weihnachtsfeier mit Kolleginnen und Kollegen oder bei einem Glühwein mit Freunden? Diese sieben Antworten wappnen dagegen.

Corona hat auch in Baden-Württemberg zu einer Übersterblichkeit geführt. Laut Statistischem Bundesamt starben zwischen März 2020 und Februar dieses Jahres 6,3 Prozent mehr Menschen in dem Bundesland als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Das waren 7.027 Menschen mehr, wie aus Sterbefallzahlen hervorgeht, die das Amt vorlegte. Deutschlandweit gab es zwischen März 2020 und Februar dieses Jahres 7,5 Prozent mehr Sterbefälle. Da die Sterblichkeit in Deutschland und Europa auch höher als beispielsweise in Jahren mit einer schlimmen Grippewelle liegt, zeigen die Zahlen, dass Corona gefährlicher und tödlicher ist als andere Coronaviren.

Die #Corona-Pandemie hat zu einer #Übersterblichkeit geführt. Von März 2020 bis Februar 2021 starben fast 71 000 Menschen mehr als zwölf Monate zuvor. Das ist nicht allein durch die Alterung der Bevölkerung erklärbar, sondern maßgeblich durch die Pandemie. https://t.co/U7X7l0dEdZ https://t.co/LFBJCym1lM

Ein Forschungsteam der Berliner Charité und des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin hat herausgefunden, dass der Zusammenhang zwischen einer Infektion und dem Immunsystem komplizierter ist. Die Annahme, dass hinter einem schweren Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus auch ein schwaches Immunsystem steckt, greift zu kurz. Oder umgekehrt: Ein gutes Immunsystem ist keine Garantie für einen symptomfreien oder schwachen Krankheitsverlauf. Denn ob man sich mit dem Coronavirus infiziert oder nicht, hängt nicht davon ab, ob man ein gutes oder ein geschwächtes Immunsystem hat, sondern ob man eine bestimmte Menge Virus-Aerosole einatmet - auch bei der Frage, wie schwer die Erkrankung ausfällt, ist das Immunsystem nur ein Faktor von vielen. Darum können auch junge und gesunde Menschen schwer erkranken.

Vor allem gut sitzende FFP2-Masken filtern extrem effektiv und verringern das Ansteckungsrisiko mit einer infizierten Person im Raum über 20 Minuten selbst für Ungeimpfte, wenn beide Masken tragen, auf 0,1 Prozent. Ohne Maske dagegen beträgt das Ansteckungsrisiko in einem solchen Szenario nahezu 100 Prozent. Das haben Forschende am Max-Planck-Institut untersucht. Sie fanden außerdem heraus, dass gut sitzende OP-Masken auch schützen, wenn auch 75-mal weniger als FFP2- und KN95-Masken.

Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass in allen Altersgruppen das Risiko, ungeimpft auf die Intensivstation zu kommen, höher ist: Das Verhältnis der Erkrankten im Krankenhaus zwischen Geimpften und Ungeimpften beträgt derzeit 1:6 (obwohl viel mehr Menschen geimpft sind). Das zeigt, dass die Impfstoffe zuverlässig vor schweren Verläufen schützen.

Auch Geimpfte können die Infektion weitertragen, aber eben in viel kleinerem Ausmaß. Das bedeutet, dass auch sie weitere Maßnahmen einhalten müssen. Denn es gibt zwar keinen 100-prozentigen Schutz gegen eine Ansteckung, aber inzwischen viele verschiedene Maßnahmen, die vor einer Ansteckung schützen. Das verdeutlicht das Käsemodell: Jede Maßnahme - wie Abstand halten, Maske tragen oder Hände waschen - bietet einen bestimmten Schutz und hat aber auch einige Löcher. Die beste Käsescheibe ist dabei die Impfung, auch wenn selbst sie einige kleine Löcher hat. Doch wenn die Maßnahmen kombiniert werden, ist es möglich, sich sehr effektiv vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Und obwohl eine überwiegende Mehrheit der Deutschen geimpft ist, erleiden Ungeimpfte die Mehrheit der schweren Verläufe und müssen im Krankenhaus behandelt werden (siehe Grafik weiter oben). Die Belastung der Intensivstationen entscheidet, ob die Gesundheitsversorgung in der Pandemie aufrechterhalten werden kann. Denn nur dann ist es möglich, auch Menschen weiterhin optimal zu versorgen, die beispielsweise wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsbehandlungen oder Unfällen eine Behandlung benötigen.

In der Medizin wird an mRNA-Impfstoffe bereits seit Langem für Krebsimpfungen geforscht, sie sind also nicht neu. Die mRNA-Impfstoffe verändern nicht die DNA, sie arbeiten mit einer Boten-RNA und liefern den Bauplan für ein Protein, das auf der Außenhülle des Coronavirus sitzt. Diese Boten-RNA wird im Körper schnell abgebaut. Das Bundesministerium für Gesundheit erklärt auf seiner Seite zu Impfmythen, dass der Kontakt mit diesem hergestellten Protein auch nicht unfruchtbar macht, ansonsten würde auch der Kontakt mit dem Protein bei einer Infektion zu Unfruchtbarkeit führen.

Wie das in Deutschland für die Prüfung von Arzneimitteln zuständige Paul-Ehrlich-Institut zu Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung schreibt, beruhen sogenannte "Langzeitfolgen der Impfung" auf einem Missverständnis: Als Langzeitfolgen werden in der Impfstoffentwicklung Nebenwirkungen bezeichnet, die einige Tage nach der Impfung auftreten. Spätfolgen, die nach Jahren erst sichtbar werden, sind in der Medizin nach Impfungen nicht bekannt.

Erste Erkenntnisse zur neuen Omikron-Variante zeigen tatsächlich einen verringerten Impfschutz nach zwei Impfungen. Menschen mit Auffrischungsimpfung sind nach neuesten Studien gegen die Omikron-Variante aber besser geschützt, weil ein geboosterter Impfschutz nach wie vor gegen schwere Verläufe wirksam ist:

Außerdem werden angepasste Impfstoffe erst nach der Winterwelle verfügbar sein, darauf sollte man nicht warten, empfehlt der Virologe Christian Drosten: