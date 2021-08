per Mail teilen

Die Corona-Pandemie macht vielen Kindern und Jugendlichen auch psychisch zu schaffen. Experten in Baden-Württemberg schlagen nun Alarm und fordern Lösungen. Die soll es geben.

Psychiater erwarten zum Beginn des neuen Schuljahres eine große Zahl an psychisch belasteten Kindern. Deshalb sollen junge Menschen nun mehr Möglichkeiten für eine Behandlung erhalten. Darauf haben sich am Mittwoch die rund 50 Teilnehmer eines digitalen Fachgipfels zur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie geeinigt. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte zu der Videokonferenz Experten, die Jugendhilfe, die Jugendsozialarbeit und Betroffenenverbände eingeladen. Eine Arbeitsgruppe soll nun laut Lucha Vorschläge zusammenstellen. Genaue Zielvorgaben nannte der Minister nicht.

Lucha: "Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs"

"Die psychische Situation vieler Kinder und Jugendlicher hat sich durch die Pandemie erheblich verschlechtert", sagte Lucha. Kinder und Jugendliche würden besonders unter der Krise leiden. Der Sozialminister rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Betroffenen: "Es steht zu befürchten, dass wir heute erst die Spitze des Eisbergs sehen", sagte Lucha.

Nach Angaben des Sozialministeriums sind die Kapazitäten im voll- und teilstationären Bereich stetig aufgebaut worden. Die Zahl der vollstationären Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei zwischen 2015 und 2021 um 16 Prozent gestiegen, im teilstationären Bereich gar um 40 Prozent. Der Städtetag Baden-Württemberg kritisiert allerdings, es gebe schon jetzt nicht genügend Plätze.

Anstieg von Behandlungen nach den Sommerferien erwartet

Der Ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Ulm, Jörg Fegert geht davon aus, dass die Zahlen von Behandlungen deutlich ansteigen werden, wenn die Kinder und Jugendlichen wieder in ein Umfeld kommen, in dem sie gehört und gesehen werden. Der "Südwestpresse" sagte Fegert, diese Erfahrung habe man bereits nach dem ersten Lockdown gemacht. "Wir wissen, dass häufig die Schulen es zuerst wahrnehmen, wenn Kinder und Jugendliche psychische Probleme haben." Durch die Pandemie hätten vor allem Angst- und Essstörungen stark zugenommen.

Familienforscher: "Gefahr nicht unterschätzen"

Familienforscher hatten zuletzt Ende Juli davor gewarnt, die psychischen Belastungen durch die Corona-Pandemie auf Schülerinnen und Schüler zu unterschätzen. "Die Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sind offensichtlich gravierender als bisher angenommen", hatte der stellvertretende Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), Martin Bujard, erklärt. Vor allem jugendliche Mädchen und junge Menschen mit Migrationshintergrund seien betroffen.

Studie: Corona-Krise belastet mehr als die Hälfte aller junger Erwachsenen

Nach einer vor einem Jahr veröffentlichten repräsentativen Mannheimer Online-Studie waren während der ersten Phase der Corona-Krise 57 Prozent von 666 befragten 16- bis 25-Jährigen belastet, 38 Prozent mittel bis schwer. Der Umgang mit der Isolation von Freunden und Verwandten sei ausschlaggebend für den Grad der Belastung, so das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) im August vergangenen Jahres. Mit zunehmendem Grad der sozialen Isolation wachse das Risiko einer psychischen Belastung.