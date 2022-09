per Mail teilen

Die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen haben laut Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg in den vergangenen beiden Jahren an fast allen Waldorfschulen im Land zu erheblichen Konflikten mit Eltern geführt. Die Arbeitsgemeinschaft hofft im neuen Schuljahr deshalb auf moderate Corona-Regeln im Schulbetrieb.