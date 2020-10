per Mail teilen

Ab dem 2. November gelten in Baden-Württemberg schärfere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Damit verbunden sind massive Einschränkungen des alltäglichen Lebens.

Aufgrund der exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus treten ab dem 2. November deutschlandweit verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft, auch in Baden-Württemberg. Sie gelten vorerst bis Ende November. Die Details müssen noch von der Landesregierung in entsprechenden Verordnungen festgelegt werden. Ein Überblick über die bislang bekannten Maßnahmen.

Im öffentlichen Raum dürfen sich nur noch Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Zudem sind bei einem Treffen in der Öffentlichkeit nicht mehr als 10 Personen erlaubt. Private und öffentliche Feiern sind untersagt. Bei Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen drohen Sanktionen durch die Ordnungsbehörden. Ziel der Beschränkungen ist, dass die persönlichen Kontakte um 75 Prozent reduziert werden.

Landesweit sind Bürgerinnen und Bürger angehalten, auf private Reisen sowie Besuche von Verwandten oder Freunden zu verzichten. Gleiches gilt für überregionale touristische Ausflüge. Übernachtungsangebote, zum Beispiel in Hotels, sind nur noch für notwendige und nicht für touristische Zwecke gestattet.

Vom 2. bis 30. November müssen Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen bleiben. Lieferungen von Speisen oder die Mitnahme von Essen für den Verzehr zu Hause sind weiterhin erlaubt. Betriebskantinen bleiben unter Hygiene-Auflagen weiterhin geöffnet.

Wo immer es umsetzbar ist, sollen Arbeitgeber das Arbeiten im Home Office ermöglichen. Zudem muss jedes Unternehmen in Deutschland an das Infektionsgeschehen angepasste Hygienekonzepte umsetzen. Nicht notwendige Kontakte zur Belegschaft sowie zu Kunden soll vermieden werden.

Schulen, Kitas und Kindergärten bleiben geöffnet. Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen gelten in Baden-Württemberg jedoch strenge Maßnahmen: So müssen beispielsweise die jeweiligen Gruppen oder Klassen untereinander bleiben und dürfen sich nicht vermischen, auch nicht in den Pausen. Weitere Schutzmaßnahmen können durch die baden-württembergische Landesregierung angeordnet werden.

Geschäfte und Supermärkte bleiben unter Hygieneauflagen geöffnet. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nicht mehr als eine Person aufhalten. Zudem soll der Zutritt von den Einzelhändlern so gesteuert werden, dass sich keine Warteschlangen bilden.

Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Tattoostudios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen wie etwa Physiotherapie, Ergotherapie oder medizinisch indizierte Fußpflege ist weiterhin möglich. Friseursalons bleiben unter Hygieneauflagen geöffnet.

Kultur- und Freizeitveranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind ab dem 2. November bundesweit untersagt. Dazu müssen folgende Einrichtungen schließen: Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Kinos, Freizeitparks sowie Anbieter von Indoor-Freizeitaktivitäten (z.B. Escape Rooms). Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten sowie Bordelle und Sex-Clubs müssen auch geschlossen bleiben.

Freizeit- und Amateursport ist auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen untersagt. Davon ausgenommen ist der Sport alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. Schwimm- und Spaßbäder bleiben geschlossen, ebenso Thermen und Saunen. Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen müssen ebenfalls schließen. Profisport ist weiterhin möglich, kann aber nur ohne Zuschauer stattfinden.