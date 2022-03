Baden-Württemberg scheitert mit Vorstoß zu Verlängerung der Corona-Regeln

Mehre Länder, darunter Baden-Württemberg, wollten die Corona-Schutzmaßnahmen verlängern, fanden damit aber keine Mehrheit. Nach der Gesundheitsministerkonferenz warb Bundesgesundheitsminister Lauterbach für die umstrittene Hotspot-Regel.

Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu

verlängern. Ein entsprechender Antrag der Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland habe bei den Beratungen der Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern am Montag keine Mehrheit gefunden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung beschlossen, spätestens zum 2. April aus.

Beim Corona-Krisenmanagement hatte es zuletzt heftig zwischen Bund und Ländern gekracht, am Montag (28. März) traf sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seinen Kolleginnen und Kolleginnen aus den Ländern zu einer Videokonferenz, um noch einmal für das Infektionschutzgesetz und die Anwendung der umstrittenen Hotspot-Regel zu werben.

Bundesgesundheitsminister fordert Länder auf, Hotspot-Regel zu nutzen

Im Anschluss an die Gesundheitsministerkonferenz sprach Lauterbach von einer "durchweg konfliktgeladenen Situation". Mit der Ablehnung des Antrags auf eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, erklärte Lauterbach am Montag, bleibe das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form die Grundlage der Pandemiebekämpfung für die nächsten Wochen und Monate.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Länder nun in der Pflicht, ihre Bürger zu schützen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Lauterbach betonte, er habe die Länder ausdrücklich aber ohne einen Vorwurf aufgefordert, die Hotspot-Regel anzuwenden, wie Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern das planen. Wenn eine Gefährdung drohe, sei die Anwendung der Hotspot-Regel ausdrücklich nicht auf einzelne Städte begrenzt und könne auch ein ganzes Bundesland umfassen. Man habe ein gutes Gesetz, das zu wenig genutzt werde, weil die Länder ein Gesetz verlangten, wofür es keine rechtliche Grundlage mehr gebe:

"Die Länder haben das Recht und auch die Pflicht ihre Bürger zu schützen."

Kritik an Hotspot-Regel: Zu schwerfällig, unklare Kriterien, nicht rechtssicher

In der Theorie können die Länder mit der Hotspot-Regel regional auf das Infektionsgeschehen reagieren und strengere Maßnahmen verhängen. Dafür ist aber in jedem Einzelfall ein Parlamentsbeschluss notwendig. Hinzu kommt: Die Kriterien, was als Hotspot gilt und was nicht - so kritisieren Baden-Württemberg und einige andere Bundesländer - seien im Gesetz nicht klar geregelt.

Das Gesetz sei handwerklich schlecht gemacht und schwerfällig hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits am vergangenen Montag (21. März) im SWR gesagt. Auch das Ergebnis einer vorläufigen Prüfung der Hotspot-Regel durch das BW-Sozialministerium war laut Deutscher Presse-Agentur zum Ergebnis gekommen, dass Voraussetzungen für die Regel im Land derzeit nicht erfüllt würden.

Bundesgesundheitsminister will Ländern "Hilfestellung" geben

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte derweil am Sonntag (27. März) erneut gefordert, zusätzliche Alltagsauflagen in regionalen Hotspots zu erlassen. Vor der Gesundheitsministerkonferenz am Montag (28. März) hatte er in Berlin auf Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg verwiesen, die eine Anwendung der Regel angekündigt hatten.

"Das ist jetzt der Punkt, wo wir alle zusammenhalten müssen, und wo wir darüber nachdenken müssen, wie können wir die Hotspot-Regelung in einer Art und Weise nutzen, dass ein klares Signal an die Bevölkerung ausgeht, die Pandemie ist noch nicht vorbei."

Es gehe darum, in den Regionen, wo die medizinische Versorgung möglicherweise überlastet sein werde, durch die Regelung eine solche Überlastung abzuwenden, bevor es zu spät sei, sagte er.

Voraussetzung dafür: eine kritische Lage. Nach Infektionsschutzgesetz Paragraph 28a, Satz 8 besteht eine solche, wenn in einem Gebiet eine deutlich gefährlichere Virusvariante auftritt. Oder, "wenn auf Grund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder eines besonderes starken Anstiegs an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten" in der Region droht.

Lauterbach erklärt Kriterien für Hotspot-Regel

Wann eine solche Überlastung droht, erklärte Lauterbach seinen Länderkolleginnen und -kollegen am Montag. Vier Kriterien hatte er zuvor genannt. Demnach drohe eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten in einer Region:

Wenn Kliniken die Notfallversorgung nicht mehr leisten könnten - wegen zu vieler Corona-Patientinnen und -Patienten oder Personalausfälle.

Wenn sie planbare Eingriffe absagen.

Wenn sie Patientinnen und Patienten in andere Häuser verlegen müssten.

Wenn Vorgaben zu einer Mindestpräsenz von Pflegekräften nicht eingehalten werden könnten.

Der Chef der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr machte deutlich, dass die Hotspot-Regel anzuwenden sei, wenn "in einzelnen Städten oder Kommunen" eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Sie sei "an strenge Voraussetzungen geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden", sagte er in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Länder seien nicht wehrlos. "Wer etwas anderes behauptet, hat entweder das Gesetz nicht verstanden oder scheut sich, Verantwortung zu tragen."

Bundesgesundheitsminister: Regel nutzen, statt Gesetzesänderung zu fordern

Lauterbach nannte die Hotspot-Regel nach der Gesundheitsministerkonferenz am Montag einen "Vorbeugeparagraphen" und widersprach der Annahme, dass eine bestehende Überlastung des Gesundheitssystem belegt werden müsse, um die Hotspot-Regel anwenden zu können. "Die Überlastung muss ja nur drohen. Wenn in einer Gebietskörperschaft - einer Stadt, einer Region oder einem Bundesland eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems besteht, dann kann man das Gesetz nutzen." Auch müssten nicht alle Kriterien für die Überlastung zugleich erfüllt sein, so Lauterbach. Hamburg etwa habe eine gute Begründung für die Anwendung der Hotspot-Regel im ganzen Stadtstaat vorgelegt.

Mit den Maßnahmen der Hotspot-Regel können aus Sicht des Bundesgesundheitsministers die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit der Coroavirus reduziert werden. Die Länder sollten nun die bestehende Regel nutzen, statt eine Regel zu fordern, die rechtlich nicht möglich sei. Eine flächendeckende Maskenpflicht zu verhängen, sei nur möglich, wenn auch national die Überlastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie drohe. Das sei nach Einschätzung des Corona-Expertenrats derzeit aber nicht zu befürchten. Auch wenn er eine nationale Maskenpflicht für sinnvoll halte, erklärte Lauterbach, so sei eine solche Maßnahme nach Einschätzung von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rechtlich nicht haltbar gewesen.

Lauterbach fordert Supermärkte auf, Maskenpflicht selbst durchzusetzen

Lauterbach hatte am Sonntag bei Bild-TV Forderungen des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) nach einer bundesweiten Verlängerung der Maskenpflicht abgelehnt. "Es geht rechtlich nicht", sagte er, betonte aber, dass auch er selbst gerne die Maskenpflicht beibehalten hätte, wenn es rechtlich möglich gewesen wäre. Er appellierte an die Länder, dies in den Hotspots zu regeln, und forderte die großen Supermarktketten auf, in ihren Filialen bundesweit per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Für Montag erwartete er demnach eine Reaktion der Unternehmen auf seinen Appell. Diese haben sich bislang nicht geäußert.