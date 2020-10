Der Stuttgarter Landtag fordert Mitsprache bei den neuen Corona-Verordnungen. In einer Sondersitzung am Freitag soll Ministerpräsident Kretschmann die Maßnahmen erklären.

Nach den Entscheidungen über weitere drastische Corona-Auflagen stellt sich der baden-württembergische Ministerpräsident am Freitag um 13 Uhr dem Landtag. Nach seiner Erklärung soll es in der Sondersitzung eine offene Aussprache geben.

Sondersitzung des Landtags live im SWR Die Sondersitzung des Landtags zu den neuen Corona-Maßnahmen können Sie am Freitag, den 30.10., ab 12:58 Uhr hier im Livestream verfolgen.

Zunächst war eine Sondersitzung des Landtagspräsidiums geplant, in der über die ab Montag geltenden Einschränkungen diskutiert werden sollte. Die SPD hatte allerdings eine Sondersitzung des gesamten Parlaments gefordert. Dem schlossen sich neben der FDP auch die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU an.

Diskussion, aber keine Abstimmung

Die neuen Beschränkungen müssten vom Landtag breit diskutiert werden, noch bevor sie in Kraft treten, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Reinhart. Auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hält die Sondersitzung für sinnvoll, weil über die Umsetzung der Maßnahmen in Baden-Württemberg beraten werden könne. Eine Abstimmung über die Einschränkungen, wie von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke gefordert, ist aber nicht vorgesehen, hieß es im Staatsministerium. Nach einer Entscheidung des Kabinetts sollen die Beschlüsse in Verordnungen formuliert und "zum Wochenende hin" in den Umlauf der Ministerien gebracht werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder hatten am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, um die stark steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Vor allem die baden-württembergische Wirtschaft hatte diese kritisiert.