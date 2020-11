Schule, Arbeit, Freizeit - das Coronavirus bringt deutliche Einschränkungen im Alltag mit sich. Das Parlament will mitreden. In einer Sondersitzung des Landtags hat der Ministerpräsident deshalb die Maßnahmen erklärt.

Nach den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag dem Landtag gestellt. Das Parlament befasste sich erneut in einer Sondersitzung mit der Corona-Lage. Kretschmann berichtete in einer Regierungsansprache über die Ergebnisse der Beratungen mit den anderen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

"Die zuletzt getroffenen Maßnahmen reichen noch nicht aus und es gibt keinen Grund zur Entwarnung", so Kretschmann im Landtag in Stuttgart. Die neuen Regeln treten in Baden-Württemberg am 1. Dezember in Kraft und gelten laut Kretschmann vorerst bis zum 20. Dezember. Der Grünen-Politiker verdeutlichte angesichts der derzeitigen Infektionslage, dass die Alarmstufe rot in Baden-Württemberg weiter fast flächendeckend gelte.

Die neuen Beschlüsse über die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Überblick SWR

Kretschmann äußerte Verständnis für die Frustration bei Inhabern von Betrieben, die von weiteren Schließungen betroffen sind, darunter Gastronomie oder Kultureinrichtungen. "Aber es geht leider nicht anders, da wir die Kontakte, so gut es geht, reduzieren müssen", so der Grünen-Politiker, der die Verlängerung der Finanzierungshilfen durch den Bund über den November hinaus ankündigte. Auch Schausteller und Marktkaufleute würden in das Förderprogramm aufgenommen, so Kretschmann weiter.

"Die Pandemie hat ein Verfallsdatum, das Ende der Seuche ist absehbar." Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne

Hoffnung für die kommenden Monate würde die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs machen. Er zeigte sich erleichtert ob der Kraftanstrengungen, in Rekordzeit einen wirksamen Schutz gegen das Virus unter die Bevölkerung zu bringen. Man müsse aber auch realistisch sein: Bis dahin werde noch einige Zeit vergehen: "Es wird Monate brauchen, bis genügend Menschen geimpft sind, um die Pandemie wirklich zu stoppen." Kretschmann verdeutlichte erneut, niemanden zu einer Impfung zwingen zu wollen.

Feiertage sollen keine "Startpunkte einer neuen Infektionswelle" werden

Die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung verteidigte Kretschmann vor dem Parlament. Man wolle den Menschen etwas Planungssicherheit für die Weihnachtsfeiertage geben. Zum einen werden die Schulferien vorgezogen (Beginn: 19. Dezember), zum anderen werde bis kurz vor den Feiertagen die Kontaktbeschränkung auf fünf Personen reduziert. "Weihnachten ist für die meisten von uns eine besondere Zeit und ein Familienfest schlechthin", so Kretschmann. Dem wolle man, so weit es geht, gerecht werden. Ab dem 23. Dezember solle deshalb im engsten Kreis ein Treffen von bis zu zehn Personen ermöglicht werden. Man müsse dennoch alle Vorkehrungen treffen, damit Weihnachten und Silvester keine "Startpunkte einer neuen Infektionswelle werden", so Kretschmann weiter. Er rief die Bürger erneut auf, sich in den Tagen vor Heiligabend freiwillig in Quarantäne zu begeben, wenn es ihnen möglich ist. Man werde zudem auf die Religionsgemeinschaften zugehen, um das Vorgehen rund um Weihnachtsgottesdiensten zu erörtern. Strenger will Baden-Württemberg die Feierlichkeiten rund um Silvester handhaben. Feuerwerk und Böllerei an beliebten Plätzen werde untersagt, so Kretschmann.

Streitpunkt: Corona-Maßnahmen an Schulen

Ein besonderer Streitpunkt in den Beratungen zwischen Bund und Ländern laut Kretschmann: Die Corona-Maßnahmen für die Schulen und Kitas. Man werde an Schulen verstärkt Schnelltests einsetzen, die der Bund den Verantwortlichen zur Verfügung stellen werde. So könne man die Quarantäne von Schülern auf fünf Tage verkürzen - wer am fünften Tag der Quarantäne negativ getestet werde, dürfe wieder in die Schule gehen. An den Regeln zum Tragen einer Maske ändere sich in Baden-Württemberg nichts. Zusätzlich werde man in den kommenden Monaten an Lehrkräfte und vulnerablen Gruppen Millionen von FFP2-Schutzmasken verteilen, versprach der Regierungschef.

Bei sehr hohen Fallzahlen soll es laut Kretschmann künftig Wechselunterricht geben. Die Maßnahme, bei der etwa Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, greift dem Grünen-Politiker zufolge bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Der sogenannte Hybridunterricht wird auch nicht verpflichtend, sondern nur als Beispiel für etwaige Zusatzmaßnahmen bei starkem Infektionsgeschehen genannt. Über die Maßnahme solle weiterhin vor Ort und "schulspezifisch" entschieden werden.

Betrachtet man die derzeitige Infektionslage in Baden-Württemberg, hätte das womöglich unter anderem Auswirkungen auf mehrere Stadt- und Landkreise, deren Inzidenz-Werte laut aktuellen Angaben des Landesgesundheitsamts derzeit zum Teil weit über dem Wert von 200 liegen, darunter etwa die Stadtkreise Mannheim, Heilbronn, Pforzheim oder der Landkreis Tuttlingen.

Unmittelbar nach den Verhandlungen hatte Kretschmann am Mittwochabend im SWR-Interview davon gesprochen, mit den Beschlüssen einverstanden zu sein: "Wir haben uns in allen wesentlichen Punkten einigen können. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden." Laut Kretschmann war es schwer, sich in einigen Punkten zu einigen.

Oppositionspartei spricht bei Teil-Lockdown von "Rohrkrepierer"

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke äußerte am Donnerstag im Parlament Kritik an den getroffenen Maßnahmen. Der Teil-Lockdown vom November sei ein "Rohrkrepierer" gewesen, so Rülke angesichts der Verlängerung der Einschränkungen über den Monat November hinaus. Das Ziel, durch die temporäre Schließung einiger Bereiche eine Umkehr der Infektionslage herbeizuführen, sei nicht erreicht worden.

"Sie haben mit der Schrotflinte geschossen, in der Hoffnung, vielleicht irgendwo Infektionsgeschehen zu finden." Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionsvorsitzender

Es sei nach wie vor falsch, wenn sich die Ministerpräsidenten ihre Lieblingsgegner wie das Hotel- und Gastgewerbe vornehmen würden, so Rülke weiter. Die Regierungen hätten den Sommer verschlafen. Man würde von Teil-Lockdown zu Teil-Lockdown hinken, in der Hoffnung, dass irgendwann ein Impfstoff zur Verfügung stehe. Der FDP-Politiker kritisierte zudem die schleppende Beschaffung von Schutzmasken, Verzögerungen bei Test-Ergebnissen oder verpasste Chancen, Antigen-Tests für vulnerable Gruppen bereitzustellen. Offensichtlich sei Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) überfordert, so Rülke, der die Forderung von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch stützte, Lucha die Verantwortung für die Pandemie zu entziehen.

Kritik von Weltärztepräsident

Die Lockerungen für die Tage rund um Weihnachten hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, scharf kritisiert. "Medizinisch-epidemiologisch ist es Wahnsinn, an Weihnachten wieder aufzumachen. Das Virus kennt kein Weihnachten und kein Ramadan. Das sucht sich seine Opfer täglich da, wo es sie findet", so Montgomery im SWR-Interview. Er verstehe allerdings, dass die Menschen an Weihnachten Kontakte brauchten. Hier müsse eine "saubere Balance" gefunden werden.

Montgomery ist sich sicher, dass die Infektionszahlen nach den Feiertagen wieder ansteigen werden. "Zwei bis drei Wochen nach Weihnachten werden die Todeszahlen hochgehen. Weihnachten wird damit zu einem Fest mit einem Todesrisiko für manche Menschen", befürchtet der Weltärztepräsident. Allerdings könne man das Risiko in Kauf nehmen, wenn sich die Bevölkerung danach von selbst an die Distanzregeln halte. "Man muss ja Weihnachten nicht genauso feiern wie früher."

Unverständnis über Beschränkungen im Einzelhandel

Unverständnis kommt auch vom Handelsverband Baden-Württemberg. Sie sei zwar froh, dass einen Kompromiss gebe, so die Geschäftsführerin des Verbands, Sabine Hagmann gegenüber dem SWR. Sie mache sich aber Sorgen, zum Beispiel über zu lange Schlangen.In Geschäften mit einer Grundfläche von weniger als 800 Quadratmeter, soll der Einzelne zehn Quadratmeter Platz haben. In größeren Geschäften ist der doppelte Platz pro Kunde vorgesehen. Es gebe keinen sachlichen Grund dafür, unterschiedliche Regeln für Verkaufsflächen über und unter 800 Quadratmetern zu erlassen, sagte dazu der Hauptgeschäftsführer Einzelhandelsverbands HDE, Stefan Genth.

Die bestehenden Hygienekonzepte hätten sich sowohl in kleinen wie auch in größeren Räumen bewährt. Genth halte die neuen Regelungen daher für möglicherweise sogar "kontraproduktiv", wenn sich nun Warteschlangen vor den Geschäften bilden würden, so Genth. Aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie werden die aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern die Wirtschaftsaktivität und Verbraucherstimmung für den Rest des Jahres zusätzlich beeinträchtigen. "Die Luft wird im Winter für immer mehr Unternehmer dünner", sagte Verbandspräsident Dieter Kempf.