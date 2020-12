Bereits ab morgen gelten in Baden-Württemberg landesweit ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Weitere Maßnahmen werden wohl noch kommen, bis hin zum harten Lockdown. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In ganz Baden-Württemberg gelten ab Samstag (12.12.) ganztägig Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, man darf das Haus nur noch mit triftigem Grund verlassen. Tagsüber gibt es ein paar zulässige Gründe mehr, nachts sind die Regeln schärfer. Folgende Aktivitäten gelten als triftige Gründe:

Tagsüber (5 bis 20 Uhr):



Berufsausübung

Private Treffen mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten (Kinder bis 14 Jahre ausgenommen)

Besuch von Einzelhandelsbetrieben

Besuch von Schulen, Kitas und Veranstaltungen des Studienbetriebs

Arztbesuche, auch Tierarztbesuche

Sport oder Bewegung an der frischen Luft (allein, mit eigenem Haushalt oder maximal einer Person aus einem anderen Haushalt)

Besuch von religiösen Veranstaltungen

Begleitung Minderjähriger oder sonstiger unterstützungsbedürftiger Personen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (etwa "Gassi gehen")

Besuch von Demonstrationen oder Gerichtsterminen

Nachts (20 bis 5 Uhr):



Berufsausübung

Arztbesuche, auch Tierarztbesuche

Besuch von Schulen, Kitas und Veranstaltungen des Studienbetriebs

Begleitung Minderjähriger oder sonstiger unterstützungsbedürftiger Personen

Begleitung Sterbender

Versorgung von Tieren (etwa Gassi gehen)

Private Versammlungen sind nachts verboten - mit Ausnahme der Weihnachtstage vom 23. bis 27. Dezember.

Außerdem untersagt das Land Baden-Württemberg den Ausschank und Verkauf von Alkohol an Orten mit erhöhtem Publikumsverkehr. Die neuen Maßnahmen gelten zunächst für vier Wochen.

Ja, Schulen, Kitas und auch Universitäten bleiben zunächst - mit allen bereits geltenden Einschränkungen - offen. Es könnte aber sein, dass Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag in diesem Bereich weitere Maßnahmen beschließen. Einem Ferienbeginn vor dem 23. Dezember hatte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zuletzt noch einmal eine Absage erteilt. Besondere Regeln wie Quarantänepflicht gelten schon jetzt zum Beispiel für einzelne Klassen, Schulen oder größere Regionen, wenn das Infektionsgeschehen diese erforderlich macht.

Nein, zunächst nicht. Supermärkte bleiben tagsüber ohnehin geöffnet. Doch auch das Einkaufen in sonstigen Geschäften bleibt in Baden-Württemberg vorerst erlaubt. Kretschmann verwies darauf, dass die Schließung von Geschäften kurz vor Weihnachten eine "sehr drastische" Maßnahme sei, weil viele Betriebe hier ihren Hauptumsatz machen würden. Die Finanzierung entsprechender Ausgleichszahlungen müsse gewährleistet sein. "Diese wichtigen Fragen werden wir mit Sicherheit nicht alleine entscheiden", so Kretschmann. Allerdings könnten auch hier am Sonntag weitere Maßnahmen beschlossen werden. Kretschmann rechnet fest mit einem bundesweiten Lockdown nach Weihnachten.

Friseurbetriebe, Barbershops und Sonnenstudios bleiben zunächst grundsätzlich geöffnet. Nur für Landkreise mit extrem hohen Infektionszahlen gelten bereits abweichende Regeln. Allerdings hält Kretschmann es für so gut wie sicher, dass sich die Bund-Länder-Konferenz am Sonntag auf die Schließung solcher Betriebe einigen wird. Davon wären zum Beispiel auch Sportanlagen betroffen.

Bisher ist vorgesehen, dass sich vom 23. bis zum 27. Dezember zehn Personen treffen dürfen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Zahl der beteiligten Haushalte. Doch diese Lockerung könnte wieder rückgängig gemacht werden. Laut Kretschmann steht im Raum, Treffen wieder auf Familienangehörige zu begrenzen. Hintergrund für die Überlegungen sei auch eine aktuelle Umfrage, die besage, dass sich 40 Prozent der Bevölkerung nicht an die Vorschriften über Weihnachten halten wollten. Eine Entscheidung zu den Weihnachts-Lockerungen wird ebenfalls bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag erwartet. Der Besuch von Weihnachtsgottesdiensten bleibt erlaubt.

An Silvester wird es in Baden-Württemberg Stand jetzt keine Lockerungen geben. Das heißt: Die Ausgangsbeschränkungen gelten weiterhin, private Treffen sind nach 20 Uhr kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen.

Den Bürgern wird empfohlen, auf ein Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Ein Verkaufsverbot für Böller gibt es nicht. Allerdings ist auf belebten Plätzen und Straßen die Verwendung von Pyrotechnik verboten. So sollen sich keine größeren Gruppen bilden. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke finden in diesem Jahr nicht statt.

Ein bundesweiter harter Lockdown wird immer wahrscheinlicher. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann geht fest davon aus, dass es spätestens nach Weihnachten bis mindestens zum 10. Januar so einen Lockdown geben wird. Dann müssten Geschäfte und möglicherweise auch Schulen schließen. Es gebe nach seiner Wahrnehmung einen Konsens unter den Länder-Regierungschefs, so Kretschmann. "Davon kann man also ausgehen. Die Bevölkerung kann sich darauf einstellen." Sollte es zu keiner bundesweiten Einigung kommen, werde Baden-Württemberg versuchen, mit den Nachbarbundesländern eigene Lösungen zu finden. Unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat bereits einen schnellstmöglichen Lockdown noch vor Weihnachten gefordert.