Die Inzidenzen sinken, und die baden-württembergische Landesregierung reagiert. Ab Montag wird die Maskenpflicht in verschiedenen Stufen an den Schulen gelockert.

Die baden-württembergische Landesregierung lockert ab kommenden Montag die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. So soll dann gelten, dass bei einer Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 in einem Stadt- und Landkreis die Maskenpflicht im Freien entfällt.

So werden die Regelungen umgesetzt

Bei einer Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und wenn es an der jeweiligen Schule in den vergangenen zwei Wochen keinen mittels PCR-Test positiv getesteten Fall gab, entfällt die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen, gab die Landesregierung am Donnerstag bekannt. Außerhalb der Unterrichtsräume bleibt die Maskenpflicht im Schulgebäude aber weiterhin bestehen.

"Angesichts der niedrigen Inzidenz und der Absicherung über die Testpflicht, durch die jeder Lehrer sowie jeder Schüler und jede Schülerin an den Schulen zweimal wöchentlich getestet wird, können wir die Maskenpflicht an den Schulen vorsichtig lockern", erklärte die neue Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Signal an Jugendliche und Kinder

Es sei wichtig, dass man jetzt in der Pandemie an die Kinder und Jugendlichen denke, so Schopper weiter. "Sie mussten in der Pandemie zurückstecken, um die Älteren zu schützen, deswegen müssen wir sie jetzt auch bei Lockerungen berücksichtigen und ihnen Belastungen nehmen, wenn dies vertretbar ist", so die Grünen-Politikerin. Hinzu komme, dass ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer durch das Vorziehen in der Impfpriorisierung bereits geimpft sein sollte.

Weiterhin wird es an den Schulen zwei Mal in der Woche einen Schnelltest für das Lehrpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler geben. Auch die bestehenden Hygienevorgaben und Vorgaben zum Lüften bleiben bestehen. Diese Maßnahmen sollen, so das Ministerium, weiter einen möglichst sicheren Schulbetrieb gewährleisten. Sofern die Inzidenzen wieder ansteigen sollten, würden automatisch wieder die vorherigen Schutzmaßnahmen greifen.

Alle 44 Regionen in Baden-Württemberg liegen derzeit (Stand: Donnerstag, 14 Uhr) nach Angaben des Robert Koch-Instituts unter der 50er Marke, nur der Landkreis Tuttlingen und die Stadt Heilbronn haben Werte über 35.