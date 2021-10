Ab dem 18. Oktober soll es an Schulen in Baden-Württemberg keine Maskenpflicht mehr im Unterricht geben. Bei den Schülerinnen und Schülern an einer Schule in Freiburg stößt das auf gemischte Gefühle.

Sendung am Mo. , 4.10.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW