Die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart liegt stabil unter 50. Deshalb gibt es beim Einkaufen und bei privaten Treffen ab Donnerstag Lockerungen. Das gleiche gilt für Mannheim.

Im Einzelhandel kann wieder ohne einen vorherigen Corona-Test eingekauft werden, teilte die Stadtverwaltung Stuttgart am Mittwoch mit. Auch die Click&Meet-Regelungen gelten von Donnerstag an nicht mehr. Allerdings muss weiterhin in und vor den Geschäften und auf den Parkplätzen eine Maske getragen werden.

Kontaktbeschränkungen werden gelockert

"Die Lockerungen erlauben Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt, auch nicht mitgezählt werden Geimpfte und Genesene mit entsprechenden Nachweisen", heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Weniger Einschränkungen bei Kultur und Freizeit

Für Büchereien und Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten wie die Wilhelma, Galerien, Gedenkstätten und Museen entfällt außerdem die Anmeldepflicht sowie die Personenbeschränkung und die Maskenpflicht im Freien. Im Innenbereich muss aber weiterhin eine Maske getragen werden. Außerdem müssen die Einrichtungen nach wie vor ein Hygienekonzept vorhalten und die Kontaktdaten der Besucher aufnehmen.

Auch Lockerungen in Mannheim

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte für Stuttgart am Mittwoch eine Inzidenz von 43,2 gemeldet. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

Auch für Mannheim hatte das RKI eine Inzidenz von 38,9 gemeldet. Wie in der Landeshauptstadt liegt damit auch in der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg dieser Wert am fünften Tag in Folge unter 50. Laut Stadtverwaltung Mannheim wird es daher auch dort von Donnerstag an Lockerungen beim Einkaufen, bei privaten Treffen und in Kultur und Freizeit geben.

Rücknahme bei Überschreitung der Inzidenz

Die Lockerungen werden zurückgenommen, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 steigt.