Am Sonntag (3.4.) fielen in Baden-Württemberg weitestgehend die Corona-Schutzmaßnahmen. In Supermärkten und der Gastronomie müssen keine Masken mehr getragen werden, geschweige denn Nachweise über eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test erbracht werden. Ab dem 1.Mai soll zudem die Quarantänepflicht für Infizierte fallen. Des einen Freiheit ist des anderen größte Angst: Was die Corona-Lockerungen für schutzbedürftige Risikogruppen bedeuten.