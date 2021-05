Immer mehr Freibäder und Badeseen in Baden-Württemberg haben wieder geöffnet - aber unter Auflagen. Die Regeln für Badegäste im Überblick.

Freibäder und Badeseen in Baden-Württemberg dürfen öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Dann ist im Außenbereich von Schwimmbädern aller Art und an Badeseen mit kontrolliertem Zugang für je 20 Quadratmeter ein Gast zugelassen.

Corona: Freibad und Badesee nur mit Anmeldung

Wer ins Freibad oder an den See will, muss sich auf jeden Fall vorher anmelden. Die Besucherzahl ist begrenzt auf einen Badegast pro 20 Quadratmeter. Eintrittskarten können in der Regel online oder telefonisch bestellt werden. Badegäste müssen außerdem ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen.

Wie in der Gastronomie oder beim Friseur müssen auch Schwimmbad- und Seebesucher gegen Corona geimpft, von einer Infektion genesen oder negativ getestet sein. Freibäder bieten allerdings vor Ort in der Regel keine Schnelltests an. Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium sind derzeit keine Bäder bekannt, die selbst testen - vereinzelte Ausnahmen kann es jedoch geben.

Schwimmbad-Regeln gelten auch für Kinder

Von den Regeln sind Kinder ab sechs Jahren betroffen. Sie brauchen genauso wie die Erwachsenen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest von einem offiziellen Testzentrum oder von einer Apotheke.

Für Schüler soll es inzwischen zweimal wöchentlich einen Schnelltest geben. Wenn ein Kind in der Schule getestet worden ist, kann es am gleichen Tag mit diesem Testergebnis auch ins Freibad. Am nächsten Tag wird allerdings ein neuer Test verlangt.