Das baden-württembergische Sozialministerium kündigt mehr Hilfe für Familien an. Lockerungen für soziale Einrichtungen für Kinder und Jugendliche kommen ab Montag.

Mit dem Dreiklang "Schützen, Impfen, Testen" will das Sozialministerium Kindern, Jugendlichen und Familien wieder mehr normales Alltagsleben ermöglichen, "das ihren altersgerechten Bedarfen besser entspricht", verkündete Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Sonntag.

Kinder und Jugendliche durch Pandemie besonders belastet

Familien, Kinder und Jugendliche mussten in den letzten Monaten sehr viel leisten, da sind sich Experten und das Ministerium für Soziales und Integration einig. Viele seien an ihre Belastungsgrenzen gekommen, erklärt das Sozialministerium. Digitale Angebote konnten laut Ministerium die Bedarfe nicht immer auffangen und den wichtigen direkten Kontakt nicht ersetzen. Deshalb sollen familienunterstützende Angebote laut Sozialminister Lucha mit Test- und Hygienekonzepten künftig wieder in größerem Umfang möglich sein.

Die notwendigen Änderungen der Corona-Verordnung "Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit" treten am Montag in Kraft. Zeitgleich kommen laut Sozialministerium auch die neu gefassten Regelungen der Corona-Verordnung "Familienbildung und frühe Hilfen".

Die neu gefassten Regelungen der Corona-Verordnung ab 17. Mai

Bei Sieben-Tages-Inzidenzen über 165 sollen Angebote mit bis zu sechs Personen zur gezielten Unterstützung von besonders belasteten Familien möglich sein. Hierzu gehören zum Beispiel Angebote zur Unterstützung von Alleinerziehenden, armutsgefährdeten Familien oder Familien, die wenig sozialen Anschluss haben.

Mit sinkenden Sieben-Tages-Inzidenzen werden schrittweise Angebote in größerem Kreis wieder stattfinden können. Ab Inzidenzen unter 100 können Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und die "Frühen Hilfen" für alle Familien wieder erbracht werden.

Ein Stufenplan regelt die konkreten Lockerungen nach Inzidenzen

Sieben-Tages-Inzidenz ab 165 aufwärts: Angebote ohne Präsenz oder in Kleingruppen mit fünf Teilnehmenden und einer Betreuungskraft.

Sieben-Tages-Inzidenz ab 100 aufwärts: Angebote ohne Präsenz oder als Gruppenangebote mit maximal 18 Personen im Außenbereich und mit zwölf Personen im Innenbereich .

Sieben-Tages-Inzidenz unter oder genau 100: Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit in Präsenz mit 18 Personen im Außenbereich und zwölf Personen im Innenbereich. Angebote der Jugendsozialarbeit sind mit 18 Personen möglich.

Sieben-Tages-Inzidenz unter oder genau 50: Gruppenangebote in Präsenz der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit mit 36 Personen im Außenbereich und 18 Personen im Innenbereich.

Sieben-Tages-Inzidenz unter oder genau 35: Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit in Präsenz mit 60 Personen im Außenbereich und 36 Personen im Innenbereich.

Grundsätzliche Voraussetzungen für die Teilnahme an Angeboten

Für die Teilnahme an den Angeboten sind laut Ministerium immer vorausgesetzt: ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis, eine Genesung in den vergangenen sechs Monaten oder eine erfolgte Impfung gegen das Coronavirus.

Wenn es sich um ein Angebot über mehrere Tage handelt, müssen demnach alle 72 Stunden neue Coronatests gemacht werden. Der Sozialminister kündigte auch an, zeitnah Rahmenbedingungen festzulegen, unter denen Angebote mit Übernachtung außerhalb des eigenen Haushalts möglich sind. In den Pfingstferien sollen durch Modellprojekte entsprechende Erfahrungen gesammelt werden, die dann laut Ministerium in den Sommerferien genutzt werden können.

Sozialminister suchte Dialog mit Jugendlichen

Zur Frage "Wie geht es den Jugendlichen in der Pandemie", hat sich am Samstag Sozialminister Lucha in einer Videokonferenz mit über 200 Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren aus ganz Baden-Württemberg ausgetauscht. "Gerade junge Menschen sind von der Pandemie und der Corona-Politik besonders hart betroffen", erklärt Lucha. "Sie haben unter den Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen ganz besonders zu leiden. Viele Jugendliche haben das Gefühl, die Politik hätte sie vergessen", deshalb wolle er mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen, so der Minister.

Auf einige Themen hatten Jugendliche schon vor der Video-Konferenz mit dem Sozialminster über die Social-Media-Plattform Instagram aufmerksam machen können.