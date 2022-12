Live-Blog zum Coronavirus in BW: Ärztepräsident fordert dauerhaftes Böllerverbot

17:11 Uhr Corona in Zahlen

13:00 Uhr Präsident der Bundesärztekammer fordert dauerhaftes Böllerverbot In den vergangenen beiden Jahren durften in Deutschland keine Böller verkauft werden und an bestimmten Orten waren private Feuerwerke verboten. Hintergrund war auch die Auslastung der Krankenhäuser in der Corona-Pandemie. In diesem Jahr sind keine rechtliche Einschränkungen für Feuerwerke absehbar. Angesichts dessen sprach sich der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, für ein "dauerhaftes und umfassendes" Böllerverbot aus. Die "ungeregelte Knallerei" führe immer wieder zu schweren Verletzungen, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Besonders Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren seien von Knalltraumata betroffen, dazu kämen Verletzungen am Auge und Verbrennungen. "Das bedeutet eine starke zusätzliche Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, die ohnehin schon seit Monaten am Limit arbeiten", sagte Reinhardt.

8:43 Uhr Kommunale Impfkampagnen laufen zum Jahresende aus Die Impfkampagnen in den Städten und Landkreisen in Südbaden laufen bis zum Jahresende aus. Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen will, muss sich dann an die Hausarztpraxis wenden. Guido Burkhardt hat zwei Jahre lang die Impfkampagne im Kreis Lörrach mit geleitet. Er sieht mit den Wegfall des zusätzlichen Impfangebots kritisch, gerade auch im ländlichen Raum: "Die Hausarztversorgung ist nicht mehr so stabil wie in früheren Zeiten", sagte Burkhardt dem SWR. Den Wegfall der Impfkampagne aufzufangen, bedeute viel Arbeit für die Hausärzte - insbesondere bei Fach- und Kinderärzten werde es wohl Engpässe geben. "Deswegen waren wir dafür, diese Impfkampagne noch etwas fortzusetzen und hoffen, dass das gut funktioniert in der Regelversorgung", so Burkhardt.

5:51 Uhr RKI registriert 34.308 Corona-Neuinfektionen Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 251,7 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 247,8 gelegen (Vorwoche: 223,3; Vormonat: 199,2). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 34.308 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 32.865) und 147 Todesfälle (Vorwoche: 115) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

17:45 Uhr 22 weitere Covid-Todesfälle Die Coronavirus-Pandemie hat in Baden-Württemberg 22 weitere Todesfälle gefordert. Das geht aus den aktuellen Daten des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor (Stand: 16 Uhr). Insgesamt stieg die Zahl der in Verbindung mit Covid-19 gestorbenen Menschen im Land damit auf 18.407 an. Um zehn Covid-Fälle seit dem Vortag gesunken ist die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg (aktuell 97). Am Freitag der vergangenen Woche hatte dieser Wert noch bei 82 gelegen. 66 mehr Menschen (derzeit 1.142) als in der Vorwoche werden derzeit auf den Normalstationen in den Kliniken behandelt. Das sind 91 mehr als am Vortag. Den Behörden wurden insgesamt 2.518 Neuinfektionen gemeldet, die Dunkelziffer dürfte laut Experten allerdings deutlich größer sein. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag (146,4) und der Vorwoche (142,8) mit derzeit 147,9 nahezu unverändert.

17:33 Uhr Fast ein Fünftel besucht Innenstädte weniger oder gar nicht mehr Fast ein Fünftel der Menschen in Deutschland besucht die Innenstädte weniger oder gar nicht mehr. Diejenigen, die es noch in die City zieht, wollen dort vor allem shoppen - das sagten einer am Nachmittag veröffentlichten Umfrage zufolge 56 Prozent. Nur 17 Prozent dieser Befragten gaben an, wegen der Gastronomie oder öffentlicher Grünflächen die Innenstadt aufzusuchen. Handel und Städte forderten daher die Politik auf, "weiterhin für verbesserte Rahmenbedingungen für attraktive Innenstädte zu sorgen". Die Innenstädte hätten durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre "enorm" gelitten, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth. "Tiefe Spuren" blieben zurück. Der Einzelhandel sei zwar nach wie vor die "Schlüsselbranche" für die Entwicklung der Innenstädte. Die Sogwirkung lasse allerdings nach - und das bereitet der Branche Sorgen. Zur "Stabilisierung" der Innenstädte brauche es "mehr Grün und Blau", aber auch "spannende Gastronomie-, Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Nur ein vielfältiger Nutzungsmix lade zum Besuch und zum Verweilen ein. Für die Studie wurde im November 2021 und im Juni 2022 deutschlandweit Menschen ab 15 Jahren bevölkerungsrepräsentativ nach Alter, Geschlecht und Wohnort befragt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden über verschiedene Panels rekrutiert; eine Zahl wurde nicht angegeben.

16:53 Uhr Impfdebatte im Bundestag: Kritik an der AfD auf breiter Front Politiker von Union, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei im Bundestag haben die AfD wegen kürzlich veröffentlichter Daten zu einem angeblichen Anstieg plötzlicher Todesfälle im Jahr 2021 scharf kritisiert. In einer von der AfD selbst beantragten Aktuellen Stunde zu "Nebenwirkungen der Corona-Impfung" stellten sich Rednerinnen und Redner aller anderen Fraktionen geschlossen gegen die AfD. Sie warfen ihr vor, Falschnachrichten zu verbreiten und Verunsicherung und Angst in der Bevölkerung schüren zu wollen. Der AfD-Politiker Martin Sichert hatte zum Wochenbeginn Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung präsentiert, die den Anstieg der Todesfälle belegen sollten. Expertinnen und Experten der Kassenärztlichen Vereinigungen stellten allerdings klar, dass die konkreten Zahlen, die die AfD angefordert hatte und auch deren Aufarbeitung gar nichts über eine Zunahme plötzlicher Todesfälle aussagen könnten.

9:28 Uhr Bildungsmaßnahmen weniger genutzt als früher Auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen werden Bildungsangebote offenbar weniger genutzt als früher. Das sagte die Leiterin des evangelischen "Hauses der Begegnung", Andrea Luiking, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Menschen hätten sich während der Lockdowns daran gewöhnt, dass Wissensvermittlung auch über Medien und das Internet möglich sei. Deshalb verzeichneten die Angebote des evangelischen Bildungszentrums in Ulm weniger Zulauf als vor der Pandemie, so Luiking. Durch die Corona-Einschränkungen habe sich auch die Zielgruppe des "Hauses der Begegnung" zeitweise verändert. Die wegen Corona nötigen digitalen Formate hätten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ganz Deutschland erreicht.

5:04 Uhr RKI meldet 40.701 Neuinfektionen und 143 Todesfälle In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Corona-Virus um 40.701. Das sind 4.875 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 35.826 neue Fälle verzeichnet wurden. Die Gesamtzahl liegt damit bei über 36,9 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 247,8 von 239,6 am Vortag. Das RKI meldet 143 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die bekannte Gesamtzahl steigt damit auf 159.737.

17:56 Uhr Zahl der Intensiv-Fälle geht leicht zurück Dem Landesgesundheitsamts (LGA) wurden in den letzten 24 Stunden 2.957 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 16 Uhr). 107 Covid-19-Fälle werden auf den Intensivstationen im Land behandelt - das sind drei weniger als gestern, aber 31 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Somit beträgt der Anteil der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen 5,4 Prozent. 1.051 Patientinnen und Patienten werden mit Corona auf den Normalstationen im Land behandelt. Das sind drei Fälle weniger als gestern. Vor einer Woche lag der Wert bei 1.077. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg wird mit 146,4 angegeben. Das entspricht einem leichten Wachstum von 0,1 seit gestern. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 141,6. 17 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

16:29 Uhr Bund will überschüssigen Corona-Impfstoff abbestellen Die Bundesregierung bemüht sich darum, absehbar überschüssige Corona-Impfstofflieferungen an Deutschland noch zu stornieren oder zu reduzieren. Es geht um bereits früher im Rahmen der europaweiten Beschaffung vorgenommene Bestellungen für insgesamt 160 Millionen Dosen für 2023 und 2024, wie es aus Kreisen des Gesundheitsministeriums hieß. Diese würden aber nicht mehr benötigt, da bis mindestens Herbst 2023 genug Impfstoff auch mit fortentwickelten Präparaten für neue Virusvarianten gesichert sei. Man sei in Verhandlungen, die über die EU-Kommission vorgenommenen zusätzlichen Bestellungen für 2023 und 2024 abzubestellen oder zu verringern, hieß es aus dem Ministerium weiter. Die von der vorherigen Bundesregierung verfolgte Strategie, ein Portfolio aus verschiedenen Impfstoffen anzulegen, sei aber richtig gewesen. Im Lauf des neuen Jahres soll die Impfstoffbeschaffung aber auch umgestellt werden - vom zentralen Krisen-Einkauf durch den Bund zu einer regulären Beschaffung wie für andere Impfstoffe auch.

13:34 Uhr WHO hofft auf Abflauen von Corona-Pandemie bis Ende 2023 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hofft auf ein Abflauen der Verbreitung des Coronavirus und der Affenpocken innerhalb des kommenden Jahres. Dann könnte bis Ende 2023 der von der WHO für beide Erkrankungen ausgerufene weltweite Gesundheitsnotstand für beendet erklärt werden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Alle Länder müssten aber weiter wachsam bleiben. Der weltweite Gesundheitsnotstand bedeutet, dass die "Kriterien einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" erfüllt sind. Es ist die höchstmögliche Alarmstufe der WHO, sie gilt derzeit sowohl für das Coronavirus als auch für die Affenpocken. Das Corona-Notfall-Komitee der WHO will bei seinem nächsten Treffen im Januar über die Kriterien für ein Ende des Corona-Gesundheitsnotstands beraten.

12:55 Uhr Land Bremen will Maskenpflicht im Nahverkehr abschaffen Das Land Bremen will bis Anfang März des kommenden Jahres die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr abschaffen. "Wir erleben seit Monaten volle Fußballstadien, Konzerte und Veranstaltungen ohne Maskenpflicht", sagte am Donnerstag Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne). "Daher gibt es aus unserer Sicht keinen Grund mehr, nach dem Winter an der Maskenpflicht festzuhalten, solange es die Pandemielage zulässt." Bis zum 1. März solle die Maskenpflicht aber aufrechterhalten bleiben, um die Fahrgäste vor einer möglichen Corona-Welle zu schützen, ergänzte Schaefer. Sachsen-Anhalt und Bayern haben die Maskenpflicht im ÖPNV bereits abgeschafft. Sie begründeten diesen Schritt mit einer stabilen Infektionslage. In Schleswig-Holstein soll die Maskenpflicht Ende des Jahres fallen. Die baden-württembergische Landesregierung hält vorerst an der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest.

11:33 Uhr Schüler sehen weiterhin Lernrückstände bei sich selbst Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland sehen sich nach eigener Einschätzung durch die Schulausfälle in der Corona-Pandemie weiterhin im Lernrückstand - allerdings weniger als noch vor einem Jahr. In einer repräsentativen Befragung von rund 1.000 Schülerinnen und Schülern durch das Allensbach-Institut im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung sagten zwölf Prozent (Vorjahr: 27 Prozent), sie glaubten, deutlich im Rückstand zu sein. 47 Prozent gaben an, etwas im Rückstand zu sein (Vorjahr: 52 Prozent). Nur noch 17 Prozent gaben allerdings an, sich wegen der Lernrückstände Sorgen zu machen. Im Vorjahr waren es noch 38 Prozent. Leicht verbessert hat sich auch die Einschätzung der eigenen schulischen Leistungen. 50 Prozent der Befragten sind der Ansicht, in der Schule alles in allem "gut" zu sein. Im Jahr 2020 waren noch 45 Prozent der Befragten dieser Meinung.