Baden-Württemberg plant Schwerpunktkontrollen mit Blick auf die Einhaltung der Quarantänepflicht. Dies ist eine der Maßnahmen, die der Corona-Lenkungskreis der Landesregierung zuletzt beschlossen hat.

Der Lenkungskreis ist die Schnittstelle zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Baden-Württemberg und kann schnell reagieren. Er tagt regelmäßig und passt die Maßnahmen der sich ändernden Lage an. Eine Übersicht der jüngst beschlossenen Maßnahmen:

Die Ortspolizeibehörden sollen intensiv prüfen, ob eine verordnete Quarantäne eingehalten wird. Das kann entweder telefonisch geschehen oder mit einer Kontrolle vor Ort. Wer sich nicht an die Quarantänepflicht hält, muss ein Bußgeld zahlen und kann mit einer Strafanzeige rechnen.

Planmäßig zum 1. Oktober werden vier der Teststationen für Reiserückkehrer im Land geschlossen. Das betrifft die Teststellen an den Autobahnrastplätzen Kemmental/Ost (A8) und Neuenburg/Ost (A5) sowie am Hauptbahnhof Stuttgart und am Flughafen Friedrichshafen. Die Teststellen am Flughafen Stuttgart und am Baden-Airpark bleiben mindestens bis Ende Oktober bestehen. Das Sozialministerium will sicherstellen, dass neben den derzeit landesweit 883 Corona-Schwerpunktpraxen in jedem Landkreis mindestens ein Test-Zentrum betrieben wird.

Teststationen wie hier an der A8 beim Rastplatz Kemmental werden planmäßig zum 1. Oktober geschlossen dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Wissenschafts- und Sozialministerium sollen einen multidisziplinären Expertenkreis ins Leben rufen, der neue Erkenntnisse über Aerosole gewinnen soll. Damit soll das Risiko einer zweiten Corona-Welle eingedämmt werden. Aerosole sind flüssige Partikel, die stundenlang in einem Raum schweben können und, wenn sie eingeatmet werden, tief in die Lunge vordringen. Sie gelten als ein Haupttreiber der Corona-Pandemie.

Wenn sich im Herbst und Winter das private und öffentliche Leben vermehrt in geschlossene Räume verlagert, sei es von erheblicher Bedeutung, die Ausbreitung der Aerosole einzudämmen, hieß es von Seiten des Staatsministeriums. Die Raum- und Luftverhältnisse beeinflussten das Infektionsrisiko entscheidend.

Über die Maßnahmen des Corona-Lenkungskreises hinaus hat das Kultusministerium beschlossen, dass sich das Personal an Schulen und Kindertageseinrichtungen bis zum 1. November kostenfrei und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen kann. Bis zum Ende der Herbstferien übernehme das Land die Kosten. Das Angebot richtet sich nicht nur an Lehrer und Erzieher, sondern auch an Hausmeister, Schulsekretärinnen und alle anderen Beschäftigten. Ursprünglich galt das Angebot bis Ende September.

Nach dem 1. November will Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ermitteln lassen, wieviele Menschen von der Testöglichkeit Gebrauch gemacht haben. "Diese Informationen und die weitere Beobachtung des Infektionsgeschehens im Umfeld von Schulen und Kitas werden uns Aufschlüsse für die weitere Teststrategie des Landes Baden-Württemberg geben," so Lucha.