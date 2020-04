Die baden-württembergische Landesregierung wird die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nicht verschärfen, etwa hinsichtlich einer Ausgangssperre wie in anderen Bundesländern. Allerdings sei es jetzt aber auch noch der falsche Zeitpunkt, um über Lockerungen zu sprechen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kann angesichts des Coronavirus' weiterhin keine Entwarnung geben. "Die Lage ist weiterhin ernst", sagte er am Dienstag. SWR

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg gebeten, sich noch zwei Wochen zu gedulden und sich unbedingt an die Maßnahmen der Schutzverordnung zu halten. "Der Großteil hat sich wohl angesteckt, bevor wir die Maßnahmen getroffen haben. Uns fehlt die Grundlage zur Bewertung der momentanen Situation. Die Lage können wir erst in 14 Tagen beurteilen", sagte er am Dienstag bei der Regierungspressekonferenz.

Kretschmann: "Nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen über Lockerungen"

"Die Lage ist ernst. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, eine Diskussion über eine Lockerung der Maßnahmen zu führen. Wir sind immer noch am Beginn der Krise; die größte Herausforderung liegt immer noch vor uns. Je besser sich alle daran halten, umso leichter und schneller können wir alle zusammen die Krise meistern."

Auf eine Nachfrage, ob die Landesregierung denn nicht ungefähr sagen könne, wann der Lockdown beendet sein könnte, reagierte Kretschmann etwas wütend: "Das würde ja bedeuten, die Debatte zu eröffnen. Und das wollen und können wir jetzt nicht! Das ist nicht sinnvoll und vor allem nicht verantwortungsvoll! Wir haben auch keine Zeit, solche Debatten zu führen!" Momentan liege der Fokus aller Regierungsarbeit darauf, die Situation zu verbessern, Tests und Ausrüstung zu beschaffen.

Schutzausrüstungen und Geräte bisher für "einen hohen zweistelligen Millionenbetrag"

Das Problem dabei sei der internationale Wettbewerb. Nicht nur Schutzausrüstung und Materialien, auch Ingredienzien für Tests seien knapp und schwer zu beschaffen. Und da gehe es leider nicht immer fair zu in der Welt. "Es ist ein bisschen Wild West", ergänzte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Vor allem der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, würde, auch wenn er es bisher nicht zugäbe, "alles aufkaufen, was er kriegen kann". Bis jetzt habe die Landesregierung "einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag" ausgegeben, um Schutzausrüstungen, Materialien und Geräte zu bekommen. Den genauen Betrag könne man nicht nennen, weil man sich dann in diesem Prozess automatisch unbeabsichtigt an der Preisbildung beteilige, und das wolle man natürlich nicht.

Nutzung von Reha-Einrichtungen

Lucha betonte, dass Baden-Württemberg neben der Sofortbetreuung und den jetzt bald 2.800 Beatmungsplätzen nun auch 25.000 Plätze der Reha-Einrichtungen nutzen könne. Hier würden Wahlleistungen für medizinisch notwendige Behandlungen zurückgestellt, zudem könnten die Einrichtungen leichtere Akutfälle übernehmen. Dazu musste jedoch erst eine bundesweit gültige Vergütungsregelung getroffen werden, damit entsprechend Kurzzeitpflege angeboten werden kann. Zudem hätte man jetzt 80 Corona-Schwerpunktpraxen und 40 Fieber-Ambulanzen im Land geschaffen. Die beschafften Materialien würden jetzt verteilt, dazu gebe es einen Schlüssel: 70 Prozent gingen prioritär an die Landkreise, 15 Prozent an die Universitätskliniken, zehn Prozent ans Innenministerium und fünf Prozent an die Justizbeamten und -Angestellten für ihren Schutz. Die Kassen verteilten außerdem ihre Mittel.

30 Millionen Atemschutzmasken mit Hilfe von Porsche aus China

Schutzkleidung ist auch in Baden-Württemberg Mangelware: Deshalb hat das Land jetzt 30 Millionen Atemschutzmasken in China bestellt, Anfang ab April soll die erste Ladung kommen. Über ein neu eingerichtetes Call-Center versucht die Landesregierung einen Überblick zu bekommen, wo die dringend benötigte Schutzausrüstung herkommen könnte.

Die Hilferufe des Pflegepersonals in den letzten Wochen seien berechtigt gewesen, räumte Lucha ein. Im Moment sei man immer noch dabei, diesen Mangel auszugleichen. Aber in der nächsten Woche würden die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen durch die neuen Mittel und Materialien entlastet. Mit einem Hersteller habe man eine Kooperation getroffen. Porsche, Daimler und Zulieferer der Automobilbranche seien zudem sehr wichtige Partner der Landesregierung bei Beschaffung und Logistik. Bei der Beschaffung von 30 Millionen Atemschutzmasken sei das Land von einem wichtigen industriellen Partner unterstützt worden. Nach SWR-Informationen handelt es sich dabei um die Firma Porsche. Bis 7. April soll die erste Tranche mit drei Frachtflugzeugen ankommen. Für all die Maßnahmen auf dem internationalen Markt und dann im Land brauche es jetzt Verträge und Koordination, daran arbeite man gerade.

Kretschmann: "Ihr Verhalten kann über Menschenleben entscheiden"

Ministerpräsident Kretschmann warnte aber vor Entwarnung. "Unser Gesundheitssystem wird in nächster Zeit an die Belastungsgrenze kommen", sagte Kretschmann. "Wir tun alles dafür, dass diese Grenze nicht überschritten wird. Aber alles hängt davon ab, ob wir die Infektionen gebremst bekommen." Deswegen appellierte er erneut an die Bevölkerung: "Ihr Verhalten kann über Menschenleben entscheiden. Bitte bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand und sind höchstens zu zweit draußen unterwegs."

Mundschutz wird nicht zur Pflicht in Baden-Württemberg

Zu der Frage, ob nicht jeder einen Mundschutz tragen solle, sagte Kretschmann, er habe sich mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) besprochen. "Wir werden das in Baden-Württemberg erst einmal nicht zur Pflicht machen, denn wir brauchen die hochwertigen Masken für alle, die in den Hochsicherheitsbereichen arbeiten. Aber wenn Sie selbstgenähte Masken haben, ist es kein Schaden, wenn Sie die auch nutzen, etwa beim Einkaufen."

Die Maßnahmen nicht zu lockern bedeute aber auch, dass man frühestens in zwei Wochen ebenfalls gucken könne, ob härtere Maßnahmen wie etwa eine Ausgangssperre nötig seien. Dass die Corona-Rechtsverordnung bis Mitte Juni gilt, sei keine Aussage über die Gültigkeitsdauer der Maßnahmen, so Kretschmann. Sie gelte vor allem deswegen so lange, damit man sie nicht dauernd verändern muss.

Strobl: "Es darf nicht der Eindruck entstehen, es sei nicht mehr so schlimm"

Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält alle Debatten, die Maßnahmen zu lockern, für falsch. "Ich bin aber auch froh, dass wir nicht über weitere Verschärfungen reden müssen, so wie das in anderen Ländern der Fall ist", sagte er am Dienstag. "Wir haben eine gute Linie, die halten wir. Ich kann versprechen: Die Maßnahmen werden nur so lange aufrechterhalten, solange sie notwendig sind. Aber wir können sie jetzt eben noch nicht zurückfahren. Es darf nicht der Eindruck entstehen, das wäre alles nicht so schlimm oder nicht mehr so schlimm." Und leider hielten sich nicht alle an die Maßnahmen. Von Freitag bis Sonntag seien rund 3.000 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Land zur Anzeige gebracht worden. Darunter seien 2.000 Verstöße gewesen, bei denen sich mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum getroffen hätten.

In diesem Zusammenhang habe er allerdings Sorge, dass mit Blick auf die Osterfeiertage und schönerem Wetter mehr Menschen Treffen in größeren Gruppen anstreben. Die Polizei werde hier weiterhin streng im öffentlichen Raum kontrollieren. Sich mit mehreren zu treffen wie in der Shisha-Bar in Stuttgart-Zuffenhausen am Wochenende - das sei kein Kavaliersdelikt. "Ich bin dankbar, wenn Bürger bei der Einhaltung und Überprüfung helfen", sagte Strobl mit Blick auf mögliche Förderung eines "Denunziantentums" in Baden-Württemberg. Strobl hatte in einem Interview mit der "Bild" die Bürger dazu aufgerufen, Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung der Polizei zu melden. "Beim Einbruch werben wir seit Jahren dafür, dass Nachbarn wachsam sind. Klar, jetzt werden Sie sagen, das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Aber: Beim Einbruch geht es um Sachen. Bei Corona geht es am Ende des Tages um Menschenleben", verteidigte Strobl seine Haltung.

Handreichung für Kommunen und kommunale Gremien

Im Rahmen der Verordnung hat die Landesregierung eine Handreichung für Kommunen erarbeitet und kommunalen Gremien weitere Handlungsmöglichkeiten eingeräumt. So seien jetzt bis auf Weiteres Absagen von Wahlen möglich, wenn deren sichere Durchführung nicht gewährleistet sei. Wird eine Wahl durchgeführt, seien bestimmte Regeln und Maßnahmen einzuhalten. Außerdem könnten Wahlen in Absprache auch verschoben werden. Während die Verordnung gilt, sollen die Sitzungen der kommunalen Gremien als Video- oder Telefonkonferenzen durchgeführt werden können. Beschlüsse sollen einfacher, per schriftlichem oder elektronischem Austausch, gefasst werden können.

Kretschmann und Strobl für "Corona-App" auf freiwilliger Basis

Auch das Thema Datenschutz und Smartphone-Tracking bei der Suche nach weiteren Infizierten wurde angesprochen. Ministerpräsident Kretschmann hält eine App zur Identifikation von Infizierten für sinnvoll – allerdings auf freiwilliger Basis. "Wir haben sonst nicht vor, für solche Dinge Tür und Tor zu öffnen, aber es ist nun mal die schärfste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Um die zu bewältigen, braucht man auch Maßnahmen, die in normalen Zeiten nicht nötig wären", sagte er. Innenminister Strobl sagte, er sei sich sehr bewusst, dass "wir jetzt schon weitreichende Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger vorgenommen haben". Aber der Einsatz einer solchen App könne Menschenleben retten. "Deswegen ist die freiwillige Nutzung absolut wünschenswert." Hauptsächlich funktioniere die Kontaktsperre ja. Die entscheidende Frage sei aber, "ob wir dadurch auch die Infektionsrate verringern". Und dazu bräuchte es in der Tat mehr Erkenntnisse – eben auch mit Hilfe solch einer App.

