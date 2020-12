Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist erneut um mehr als 4.000 gestiegen. Mittlerweile liegen drei Städte und ein Landkreis über einer Inzidenz von 300.

Innerhalb eines Tages kamen in Baden-Württemberg 4.165 neue Fälle hinzu, zudem wurden 87 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Das meldet das Landesgesundheitsamt (LGA). Seit Beginn der Pandemie ist das der zweithöchste Wert binnen eines Tages - nur am 10. Dezember waren es mehr (4.208). Damit gibt es seit Beginn der Pandemie landesweit 197.870 bestätigte Ansteckungen und insgesamt 3.714 Tote.

Laut LGA sind derzeit 570 an Covid-19 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung, von denen 327 (57 Prozent) invasiv beatmet werden. Insgesamt seien 2.172 von 2.479 einsatzfähigen Intensivbetten (88 Prozent) belegt. Die Zahl der Genesenen wuchs schätzungsweise um 2.583 auf 139.365.

Auch Mannheim und der Enzkreis reißen 300er-Inzidenz

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 191,2 und liegt damit ganz leicht unterhalb der Inzidenz des Vortags. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen über dem Wert von 100. Ab 50 gilt ein Kreis als Risikogebiet.

15 Regionen überschreiten derzeit die 200er-Marke. Der Enzkreis sowie die Stadtkreise Mannheim, Heilbronn und Pforzheim überschreiten sogar die Marke von 300 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Inzidenzen in Mannheim und dem Enzkreis hatten zuletzt noch knapp unter diesem Wert gelegen.

Keine klassischen Weihnachtsgottesdienste in Hotspots

Die hohen Inzidenzen könnten Folgen auch für Weihnachten haben: Die evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg haben am Mittwoch mitgeteilt, dass Präsenzgottesdienste auch an Heiligabend in Städten und Kreisen mit Werten über 300 ausfallen und durch digitale Angebote ersetzt werden müssen.

Auch bundesweit weiter hohe Corona-Zahlen

Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstagmorgen deutschlandweit 26.923 positive Corona-Tests, das sind über 3.000 mehr als in der Vorwoche. 698 weitere Menschen sind demnach an oder mit Covid-19 gestorben - das ist abgesehen von gestern der bisherige Höchststand. Die gestern gemeldete Zahl von 952 Verstorbenen war zustande gekommen, weil das besonders betroffene Bundesland Sachsen am Tag davor aus technischen Gründen keine Zahlen an das Robert-Koch-Institut übermittelt hatte und diese dann nachgemeldet wurden.