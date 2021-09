Zahl der Covid-Fälle auf Intensivstationen weiter steigend - Inzidenz bei Ungeimpften bei über 200

In Baden-Württemberg breitet sich das Coronavirus weiter aus. Die positive Nachricht: Einen weiteren Meilenstein hat das Land bei den Impfungen erreicht.

Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg landen immer mehr Menschen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung. Fast 7,5 Prozent der verfügbaren Intensivbetten im Land sind derzeit von diesen Patienten belegt, wie aktuelle Daten des Landesgesundheitsamts (Stand: Montag, 16 Uhr) zeigen.

Demnach stieg die absolute Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen binnen eines Tages um 12 auf 172. Die Auslastung der Krankenhäuser ist ein wichtiges Kriterium bei der weiteren Bewertung der Pandemielage und für einschränkende Maßnahmen, die bei steigenden Zahlen nach den Plänen der Regierung vor allem Ungeimpfte betreffen.

Coronavirus-Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften bei über 200

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, lange Zeit der maßgebliche Faktor für die Bewertung der Pandemie-Lage, bleibt in der Beurteilung der Behörden weiter wichtig. Der Wert sank im Vergleich zum Vortag leicht von 93,3 auf jetzt 91,1. Deutlich ist der Unterschied dieses Wertes bei Geimpften und Ungeimpften. Betrachtet man nur jene, deren Impfserie abgeschlossen ist, wird der Wert mit 18,1 angegeben. Bei den Menschen ohne jegliche oder mit unvollständiger Impfung sowie Fällen ohne Angaben zum Impfstatus betrug er hingegen 201,8.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg innerhalb eines Tages um 631 auf insgesamt 537.201. Am Montag der vergangenen Woche hatten die Behörden 604 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren, die sich mit dem Coronavirus infizieren, stieg in den vergangenen Wochen dabei kontinuierlich und beläuft sich laut Landesgesundheitsamt aktuell auf 28 Prozent.

Mehr als 10.500 Menschen in Baden-Württemberg gestorben

Landesweit sind inzwischen 10.513 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - innerhalb eines Tages kamen 15 weitere Todesfälle dazu. Als genesen gelten geschätzt 504.412 Menschen.

Hoffnung setzen Politiker, Virologen und Mediziner insbesondere auf die fortschreitende Impfkampagne. Hier hat Baden-Württemberg über das Wochenende eine weitere Hürde genommen. Die Zahl der mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpften Personen stieg in Baden-Württemberg auf über sieben Millionen an, so das Robert-Koch-Institut in seiner aktuellen Auswertung (Stand: Montag, 8 Uhr). Das sind den Daten zufolge 63,1 Prozent der Bevölkerung. Der Bundesschnitt ist mit 65,8 Prozent höher.

Impfquote in Baden-Württemberg unter Bundesschnitt

Ebenfalls unter dem Bundesschnitt (61,3 Prozent der Bevölkerung) befindet sich Baden-Württemberg bei der Impfquote der vollständig gegen das Virus geschützten Menschen. Fast 6,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger - oder 61,3 Prozent der Bevölkerung - haben bislang den vollständigen Impfschutz erhalten.

Über dem Bundesschnitt (23,1 Prozent) liegt Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang beim vollständigen Impfschutz für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. 24,3 Prozent der Altersgruppe im Land ist vollständig geschützt. Dennoch hatten mehrere Minister, darunter Gesundheitsminster Manfred Lucha (Grüne) am Montag die Sorge vor vielen infizierten Schülerinnen und Schülern nach dem Schulstart in der kommenden Wochen geäußert. Die Minister appellierten, sich impfen und testen zu lassen, zudem wurde die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen auf unbegrenzte Zeit verlängert.