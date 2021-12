Corona: Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld werden in Baden-Württemberg verlängert

In Baden-Württemberg werden die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld verlängert. So sollen Unternehmen in der Corona-Pandemie entlastet werden.

Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld wurde laut einer Mitteilung der baden-württembergischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit bis zum 31. März 2022 verlängert. Gleiches gilt demnach für den Anspruch auf erhöhte Leistungssätze und die Hinzuverdienstmöglichkeiten während der Kurzarbeit. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld bedeutet unter anderem, dass statt mindestens einem Drittel, lediglich mindestens zehn Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen. Arbeitgebern werden außerdem die Sozialversicherungsbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden zur Hälfte erstattet und auch Leiharbeitnehmer können Kurzarbeitergeld erhalten. Die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes kann sich laut Mitteilung in bestimmten Fällen auf 24 Monate verlängern. Auf dieser Seite haben wir für betroffene Unternehmen alle Informationen und wichtigen Fragen zum #Kurzarbeit|ergeld zusammengefasst. Gerne können Sie sich auch direkt an unseren Arbeitgeberservice wenden. ➡️ https://t.co/GZNA3LygNN https://t.co/5UkWHNclkk Kurzarbeitergeld: Erhöhte Leistungssätze bleiben vorerst Für Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in Kurzarbeit, die einen Entgeltausfall von mindestens 50 Prozent haben, wird das Kurzarbeitergeld bis März 2022 zudem weiterhin aufgestockt. Außerdem soll es bis 31. März 2022 weiterhin möglich sein, durch einen Minijob Geld hinzuzuverdienen - wenn dieser nach Beginn der Kurzarbeit neu aufgenommen wurde. Mit den Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld, versucht die Bundesregierung, die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie zu verringern und den Verlust von Arbeitsplätzen zu reduzieren. Einer Studie zufolge konnten dadurch 2,2 Millionen Arbeitsplätze erhalten werden.