Omikron: BW laut Landesregierung auf neue Corona-Welle gut vorbereitet

Die Landesregierung in Baden-Württemberg sieht sich auf eine mögliche fünfte Corona-Welle durch die Omikron-Variante gut vorbereitet.

Angesichts einer drohenden nächsten Corona-Welle berate sich regelmäßig ein Krisenstab der baden-württembergischen Landesregierung, um die kritische Infrastruktur im Land aufrecht zu erhalten. Der Krisenstab sei im ständigen Austausch. Auch über die Weihnachtsfeiertage habe man telefoniert, hieß es von der Landesregierung.

Es gehe darum, Personalengpässe auszuschließen - bei Energieversorgern, bei der Lebensmittelversorgung, bei der Feuerwehr, den Rettungsdiensten sowie bei der Polizei und dem Katastrophenschutz. Hierzu liegen laut dem Abteilungsleiter für Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement in Baden-Württemberg, Hermann Schröder, Pläne bereit.

Im Notfall Dienst trotz Quarantäne

Darin gehe es beispielsweise darum, wie Lieferengpässe in der Lebensmittelversorgung vermieden werden sollen. Gerade in sensiblen Bereichen wie den Rettungsleitstellen oder bei Energieversorgern überlege man, Kollegen aus dem Ruhestand wieder in den Dienst zu holen, so Schröder. Im äußersten Fall könne es auch sein, dass man Mitarbeiter, die symptomfrei in Quarantäne seien, in den Dienst rufen müsse, wenn sie dort ohne Kontakt zu Kollegen arbeiten könnten.

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster aus Weil am Rhein (Kreis Lörrach), sieht Deutschland auf die Welle mit der Omikron-Variante gut vorbereitet. Schuster sagte dem SWR, die Pandemiepläne der Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Logistik oder IT seien auf dem aktuellen Stand.