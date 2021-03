per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hält an - und das baden-württembergische Kfz-Gewerbe stellt sich auf ein weiteres schwieriges Jahr ein. Bereits 2020 ging der Umsatz der Branche zurück.

Laut des Verbands des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg machte die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr vielen Autohäusern und Werkstätten zu schaffen. Das lag unter anderem daran, dass die Menschen schlichtweg weniger unterwegs waren: So ging das Geschäft mit Service und Inspektionen kräftig zurück. Da viel im Homeoffice gearbeitet wurde, gab es weniger Unfälle, die Autos wurde weniger gefahren und Fahrzeugbesitzer mussten folglich seltener in die Werkstatt.

Auch das Neuwagengeschäft brach 2020 wegen der Corona-Pandemie ein, die Nachfrage nach Gebrauchtwagen, Motorrädern und -rollern stieg jedoch. Auch, dass immer mehr Menschen auf E-Autos umsteigen wollen, wirkte sich positiv aus.

Keine Besserung in Sicht

Unter dem Strich steht für das vergangene Jahr allerdings ein Umsatzrückgang von rund zwei Prozent auf 34 Milliarden Euro. Wegen der geschlossenen Autohäuser brach etwa der Neuwagenverkauf in den ersten Monaten um 60 Prozent ein.

Eine Besserung im anhaltend schwachen Werkstattbereich sei laut des Verbands nicht in Sicht. Insgesamt blickt die Branche pessimistisch auf das Jahr 2021. Zwar liefe das Geschäft jetzt durch die ersten Lockerungen in der Pandemie - wie etwa durch "Click und Meet" - wieder an. Dennoch fordert das Kfz-Gewerbe eine generelle Öffnung des Autohandels.