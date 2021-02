"Licht an, bevor es ganz ausgeht": In der Nacht zum Montag wollen Friseurbetriebe bundesweit die Lichter in ihren Salons brennen lassen, um auf ihre schwierige finanzielle Situation aufmerksam zu machen. Darunter sind auch einige der insgesamt 11.800 Salons in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Landesfachverbands der Friseure steht fast jeder fünfte Betrieb kurz vor der Insolvenz. Der Landesvorsitzende Herbert Gassert sagte, eine so schlimme Situation habe er in seinem Berufsleben noch nicht erlebt. Die Corona-Hilfen kämen bei den Betrieben kaum an und manch ein verzweifelter Kollege fühle sich in die Schwarzarbeit gedrängt, um zu überleben. Die Friseurbetriebe müssten spätestens am 15. Februar wieder öffnen dürfen, damit sie und ihre etwa 15.600 Mitarbeiter in Baden-Württemberg eine Zukunft hätten. Der Friseurverband hofft, dass viele Betriebe mit brennendem Licht und Plakaten in den Schaufenstern auf ihre dramatische Situation aufmerksam machen werden – auch wenn wegen der nächtlichen Ausgangssperre im Land nur wenige Menschen in der Dunkelheit unterwegs sein dürften.