Das Land Baden-Württemberg will in Not geratene kleine und mittlere Unternehmen, die eigentlich gesund, aber durch die Corona-Krise ins Wanken geraten sind, vor Übernahmen schützen. Dafür will das Land insgesamt eine Milliarde Euro in einen Beteiligungsfond investieren.

Eine Milliarde Euro für mittelständische Unternehmen Das Land will sich mit mindestens 800.000 Euro pro Unternehmen beteiligen. Dazu zählen Firmen von einer Größe bis etwa 250 Mitarbeitern. So soll ein Ausverkauf verhindert werden.

Den betroffenen Firmen mangelt es an Liquidität, also Geld. Sie verlieren wegen der weiter laufenden Kosten an Firmenwert, sind also zur Zeit günstig am Markt zu haben. Investmentfonds oder große Unternehmen nutzen das aus. Sie sind im Moment auf Einkaufstour, um Kleinbetriebe oder Mittelständler aufzukaufen, unter Umständen gegen deren Willen. Die Befürchtung der Experten: Es drohen großflächig Übernahmen, auch durch ausländische Investoren, zum Beispiel aus China.

Eine Milliarde für Firmen-Beteiligungsfonds

Solche Übernahmen will Baden-Württemberg nun mit Firmen-Beteiligungsfonds verhindern. Laut Landesregierung sollen insgesamt eine Milliarde Euro im Haushalt bereitstehen. Es gehe darum, den Unternehmen während und vor allem nach der Krise Finanzkraft zu verschaffen, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Gemeinsam mit BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Finanzministerin Edith Sitzmann (beide Grüne) stellte sie die Pläne vor.

Wirtschaftsministerin: "Wir werden nicht jeden Betrieb retten können" Das Land Baden-Württemberg will kleine und mittlere Unternehmen, die durch die Corona-Maßnahmen in Not geraten sind, mit einem Beteiligungsfonds unterstützen. Doch für einige Betriebe werde die Krise das Aus bedeuten, sagt Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Ziel des Fonds ist es, das Eigenkapital kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken, um diese kreditwürdig zu machen und auch zukünftig deren Liquidität zu ermöglichen. So soll der Fortbestand der kleinen und mittleren Unternehmen über die Krise hinaus gesichert werden. "Sie haben Einnahmeausfälle, sie haben Liquiditätsengpässe. Sie sehen sich einem erhöhten Verschuldungsgrad gegenüber", sagte Hoffmeister-Kraut. Auch seien Arbeitsplätze gefährdet. "Unser Ziel ist es, dass wir eben möglichst viele Betriebe durch diese schwierige Zeit hindurch unterstützen können, sofern es uns möglich ist."

Das Land will sich demnach mit jeweils mindestens 800.000 Euro an den Unternehmen beteiligen. Voraussetzung ist unter anderem ein Jahresumsatz der Unternehmen von höchstens 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr. Es könne im Einzelfall jedoch auch Ausnahmen geben. Die Maßnahmen werden zudem an von der EU vorgegebene Kriterien geknüpft. Die Beteiligung werde bis zum 30. Juni 2021 befristet sein.

Großunternehmen können auf Bundeshilfe setzen

Der Beteiligungsfonds richtet sich gezielt an baden-württembergische Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern, die für die baden-württembergische Wirtschaft eine besondere Relevanz haben. Der Fonds sei branchenoffen. Mit ihm soll eine Förderlücke des Bundes geschlossen werden, sagte Hoffmeister-Kraut. Sie gehe davon aus, dass viele Beteiligungen an die Unternehmen zurückgegeben werden und so ein Großteil der Gelder wieder zurück fließt. Auf Bundesebene gibt es bereits ein ähnliches Instrument, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit einem Volumen von neun Milliarden Euro. Er richtet sich jedoch in erster Linie an Großunternehmen wie die Lufthansa. Kleine und mittelgroße Unternehmen, wie es in Baden-Württemberg viele gibt, bleiben außen vor. Auch Kretschmann sieht den Beteiligungsfonds als Ergänzung zu anderen Hilfsmaßnahmen. "Wir erweitern sozusagen den Schutzschirm um eine ganz neue Komponente."

Es gehe jetzt darum, nach ersten schnellen Hilfen auch längerfristige Hilfen für Unternehmen zu schaffen, sagte die grüne Finanzministerin Edith Sitzmann. "Wir sind alle der Überzeugung, dass wir die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie nicht schnell werden beheben können", sagte Sitzmann weiter. "Also mit einem Sprint kommen wir da sicherlich nicht ans Ziel, sondern es wird eher ein Marathon werden."

Land nutzt Sondervermögen für Beteiligungsfonds

Um den Beteiligungsfonds umsetzen zu können, wird das Land eine Zuführung in ein Sondervermögen vornehmen, das sich aus der Rücklage für Haushaltsrisiken finanziert. Es sind noch gesetzliche Maßnahmen und die Schaffung von Gremien notwendig. Bis zum ersten Antrag werde es deshalb noch etwas dauern, sagte Hoffmeister-Kraut.