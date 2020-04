Die Buchhandlung Osiander in Tübingen hat an die Verbraucher appelliert, in der Corona-Krise Waren aller Art gezielt bei regionalen Unternehmen zu kaufen oder online zu bestellen.

Die Buchhandlung Osiander in Tübingen hat an die Verbraucher appelliert, in der Corona-Krise Waren aller Art gezielt bei regionalen Unternehmen zu kaufen oder online zu bestellen. Der größte Buchhändler in Baden-Württemberg geht derzeit ganz neue Wege, um am Markt zu bestehen. Das Unternehmen hat komplett auf den Online-Handel umgestellt - zum Beispiel hat er seit Kurzem einen Fahrradkurier im Einsatz.