Corona-Kontrollen in BW: Polizei klagt über Zusatzbelastung und zu wenig Personal

Die Corona-Regeln sollen in Baden-Württemberg verstärkt kontrolliert werden - das überlastet die Polizei. In einer Mail an den SWR bezeichnet ein Polizist die Lage als "prekär".

Anfang der Woche hat das baden-württembergische Innenministerium angekündigt, dass die Polizei bei Corona-Kontrollen helfen soll. Eigentlich ist das aber die Aufgabe von Städten, Gemeinden und dem kommunalen Ordnungsdienst. Für Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind die Kontrollen jedoch das Gebot der Stunde, um die Pandemie einzudämmen.

Einen Polizisten ärgert das so sehr, dass er sich per Mail an den SWR gewendet hat. Er spricht von einer prekären und kaputt gesparten Polizei und über wichtige Opferdelikte, die durch Corona-Kontrollen liegen blieben. Ähnliches sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, Gundram Lottmann. Die Corona-Kontrollen seien wichtig und es sei auch klar, dass die Polizei unterstützt. Doch mit der momentanen Personalsituation sei das nur vereinzelt zu machen.

"Wenn wir jetzt noch zusätzlich Aufgaben wahrnehmen sollen, dann fehlt das Personal an anderer Stelle."

Innenministerium: Kontrollen sind leistbar

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass es bei der Polizei kein Personal im Überfluss gebe. Durch die Einschränkungen im öffentlichen Leben - beispielsweise Geisterspiele im Profifußball - werde aber wieder Personal frei und die Kontrollen somit leistbar. Ohnehin habe die Landesregierung die Polizei in den vergangenen fünf Jahren gestärkt wie nie zuvor. Die Zahl der Polizisten und Polizistinnen in Ausbildung sei seit 2015 verdoppelt worden, so der Ministeriumssprecher.

Neben der Polizei klagen auch Städte und Gemeinden über zu wenig Personal für die Corona-Kontrollen. "Wir sind in dieser Pandemie vielerorts an der Belastungsgrenze", so Gemeindetagspräsident Steffen Jäger. "Bei realistischer Betrachtung sind natürlich die Kapazitäten, die vor Ort vorgehalten werden, nicht auf die Anforderungen einer Pandemie ausgerichtet."

Corona-Kontrollen finden bereits statt

Trotz aller Diskussion finden die Corona-Kontrollen in Baden-Württemberg statt. Bei einer Schwerpunktkontrolle im öffentlichen Nahverkehr am Dienstag in Heidelberg haben rund 100 Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsdienst und Verkehrsbetrieben vier Stunden lang Fahrgäste auf die Corona-Regeln hin kontrolliert. Nach Angaben der Polizei wurden mehr als 5.200 Fahrgäste überprüft. Dabei seien 26 Verstöße gegen die 3G-Regeln und 166 gegen die Maskenpflicht festgestellt worden.