Corona-Kontaktnachverfolgung: Infizierte müssen Kontakte selbst informieren

Baden-Württemberg hat einen Strategiewechsel bei der Kontaktnachverfolgung beschlossen. Infizierte und ihre Kontaktpersonen bekommen jetzt nicht mehr routinemäßig einen Anruf vom Gesundheitsamt.

Das hat das Sozialministerium gemeinsam mit den Gesundheitsämtern beschlossen. Damit soll eine Überlastung der Gesundheitsämter vermieden werden. Ein grundsätzlicher Strategiewechsel sei schon im August verabredet worden, aber jetzt werde er konkret umgesetzt. Das sagte ein Sprecher des Sozialministeriums gegenüber dem SWR.

Corona-Infizierte müssen nach wie vor in Quarantäne

Angesichts steigender Infektionszahlen sei eine routinemäßige Kontaktnachverfolgung bei allen Infizierten nicht mehr zu leisten. Die Behörden müssten entlastet werden, so das Sozialministerium. Ihnen sei es nicht mehr möglich gewesen, zeitnah Kontakte von Betroffenen zu informieren - zum Beispiel aus dem Restaurant, Kino oder von Geburtstagsfeiern.

Das Ziel des Strategiewechsels: Gesundheitsämter sollen sich stärker auf den Schutz von Risikogruppen zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie Kitas und Schulen konzentrieren und auf das Management von größeren Ausbrüchen, teilte das Ministerium weiter mit. "Oberstes Ziel ist es, Ausbruchsgeschehen einzudämmen und den Schutz vulnerabler Personengruppen sicherzustellen", sagte der Amtschef des Sozialministeriums, Uwe Lahl.

Der Sprecher des Sozialministeriums betonte, wer sich mit dem Coronavirus infiziert habe, müsse nach wie vor in Quarantäne. Die Quarantäne werde auch stichprobenartig kontrolliert, hieß es weiter.

Welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell?

Wer nicht geimpft ist und sich infiziert hat, muss zwei Wochen in Quarantäne. Geimpfte Personen, die sich trotzdem infizieren, müssen mindestens fünf Tage in Quarantäne, können sich aber mit einem PCR-Test freitesten, falls sie keine Symptome haben. Wer doppelt geimpft ist und nur Kontaktperson eines Infizierten ist, muss nicht in Quarantäne.

"Die Nachverfolgung bindet sehr viel Zeit und Personal und verliert, je später sie erfolgt, zunehmend ihre Wirksamkeit im Kampf gegen die Pandemie", sagte Brigitte Joggerst, Chefin des Gesundheitsamtes beim Landratsamt Enzkreis. Sie appellierte "dringend an die Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen", sich nach einem positiven Test auch zurückzuziehen. Wer geimpft oder genesen ist, muss in aller Regel - auch wenn er oder sie Kontaktperson ist - nicht in Quarantäne.

Landkreistag Baden-Württemberg begrüßt neue Strategie

Der Landkreistag Baden-Württemberg schrieb am Freitag in einer Mitteilung, dass er diese Weiterentwicklung des Fall- und Kontaktpersonenmanagements begrüße. "In der aktuellen Situation ist es gut und richtig, wenn die Gesundheitsämter ihre begrenzten Personalressourcen noch stärker als bisher auf konkrete Ausbruchsgeschehen und vulnerable Personengruppen etwa in Alten- und Pflegeheimen konzentrieren können."

Es sei außerdem ein wichtiges Signal, dass das Land die Gesundheitsämter bereits im nächsten Haushalt "personell massiv stärken wird", so der Landkreistag. Der Haushaltsentwurf sehe hier deutliche, aber auch dringend erforderliche Verstärkungen vor. "Die Landesregierung kommt hier nicht nur ihren Verpflichtungen aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst nach. Sie macht zugleich deutlich, dass sie die richtigen Lehren aus der Pandemie zieht, indem sie die Gesundheitsämter fit macht für künftige Herausforderungen.", so der Landkreistag.