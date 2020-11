Trotz vermehrter Coronavirus-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg sind derzeit keine weiteren Einschränkungen angedacht.

Das Sozialministerium erklärte auf SWR-Anfrage, dass die Infektionen in Alten- und Pflegeheimen im Schnitt derzeit zwischen sechs und sieben Prozent der Gesamtinfektionen ausmachen würden. Trotz dieser "bedauerlichen Infektionsfälle" seien die Einrichtungen inzwischen wesentlich besser aufgestellt, weshalb weitergehende Einschränkungen wie im Frühjahr nicht nötig seien.

Minister verweist auf gültige Verordnung

"Wir haben derzeit keine grundsätzliche Maßnahme geplant, um landesweit weitergehende Kontaktsperren durchzusetzen", sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) dazu vor einer Woche dem SWR. Man hätte eine gültige Verordnung, die pro Bewohner zwei Besuche täglich zulassen würde. Schließungen gebe es auch weiterhin nur in Einzelfällen.

"Es kann auch mal sein, dass eine einzelne Einrichtung sich für eine Zeit lang entscheidet, keine Besuche zu empfangen. Aber wir haben das grundsätzlich derzeit nicht vor", so Lucha weiter. Zuletzt war es in mehreren Fällen in Baden-Württemberg zu größeren Coronavirus-Ausbrüchen gekommen, unter anderem in Mössingen (Kreis Tübingen), Laichingen (Alb-Donau-Kreis), Bammental (Rhein-Neckar-Kreis), oder Marxzell (Kreis Karlsruhe). Die Verantwortlichen hatten unter anderem mit temporären Besuchsverboten, vereinzelten Quarantäne-Maßnahmen für Bewohner oder einem Aufnahme- und Verlegestopp reagiert.