Während die Inzidenz bei Geimpften relativ niedrig ist, steigen die Zahlen bei nicht vollständig Geimpften weiter an. Der Gesundheitsminister spricht von einer "Pandemie der Ungeimpften".

Das Coronavirus-Infektionsgeschehen verschärft sich in Baden-Württemberg weiter. Insgesamt wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) 1.853 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Montag waren es 604 Fälle, vor einer Woche 1.633 Neuinfektionen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird aktuell (Stand: Dienstag 16 Uhr) mit 78,4 angegeben (Vortag: 77,9, Vorwoche: 52,7).

Das LGA weist dabei allerdings einen Inzidenzwert von 173,2 für Ungeimpfte oder Menschen ohne vollständigen Covid-19-Impfschutz aus (Vortag: 170,6). Bei den vollständig Geimpften liegt der Wert dagegen bei 14,2 (Vortag: 14,8). Auch bei den Altersgruppen gibt es deutliche Unterschiede. So lag der Anteil der Neuinfektionen in der vergangenen Woche bei den über 60-Jährigen bei sieben Prozent - bei den unter 20-Jährigen bei 26 Prozent.

Gesundheitsminister Lucha: "Pandemie der Ungeimpften"

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sprach am Dienstag bereits von einer "Pandemie der Ungeimpften". Sollten sich die Zahlen nicht verbessern, sei auch eine sogenannte 2G-Regel der "richtige Schritt", sagte er. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte oder Genesene etwa Restaurants besuchen dürften. Die Landesregierung plant eine Ampel, die anzeigt, wie viele Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden. Dann könnten bei 200 Behandelten (gelb) Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Kraft treten, bei 300 (rot) die 2G-Regel. Beschlossen ist das noch nicht.

So berichtete SWR Aktuell am 27.8.2021 über die geplante Ampel:

Aktuell 121 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Aktuell werden laut Divi-Intensivregister 121 Covid-19-Fälle (zwei weniger als am Vortag) auf den Intensivstationen behandelt. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, die angibt wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit Covid-19 ins Krankenhaus kommen, ist im Land auf 2,52 gestiegen (Montag: 2,37; vor einer Woche: 1,5). Der Anteil der positiven Tests aller durchgeführten PCR-Tests in Baden-Württemberg beläuft sich auf 14,2 Prozent. Dieser Wert ist laut dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin so hoch wie seit Ende April nicht mehr.