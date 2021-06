per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist weiter rückläufig. Am Samstag weisen erstmals seit langem alle Stadt- und Landkreise eine Inzidenz von unter 35 auf.

Schon am Freitag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche nur im Stadtkreis Heilbronn noch über der 35er-Marke. Am Samstag unterschritten nun erstmals wieder alle 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg diesen Wert. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts rund um das Coronavirus hervor.

Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 28,4 im Stadtkreis Heilbronn weiterhin am höchsten. Am niedrigsten liegt der Wert im Landkreis Hohenlohe mit 2,7.

Landesweite Inzidenz sinkt weiter

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil auf 12,7 gesunken (Stand: 19.6., 16 Uhr). Der Wert lag am Freitag bei 14,0 und am vergangenen Samstag bei 25,5. Insgesamt wurden zuletzt 153 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (Vorwoche: 331). Zudem wurden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg zwei neue Todesfälle gemeldet in Verbindung mit Covid-19 (insgesamt: 10.159).

Mehr Ansteckungen mit Corona-Variante

Gleichzeitig steigt der Behörde zufolge der Anteil der Infektionen mit der besonders ansteckenden Deltavariante: In den vergangenen zwei Wochen habe ihr Anteil an den besorgniserregenden Varianten bereits bei 6,51 Prozent gelegen.