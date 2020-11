Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich in Baden-Württemberg künftig selbst in Quarantäne schicken. So sollen die Gesundheitsämter entlastet werden.

Geplant ist eine automatische Quarantäne für Corona-Infizierte, die sofort nach einem positiven Testergebnis in Kraft tritt. Bisher war in den meisten Kommunen zusätzlich eine offizielle Anordnung durch ein Gesundheitsamt nötig. Das soll sich ändern - so steht es in einer Kabinettsvorlage, die dem SWR vorliegt. Die Landesregierung will dieses neue Verfahren beschließen. Corona-Infizierte sollen Kontakte nachverfolgen Demnach haben 19 Gesundheitsämter im Land seit Anfang Oktober eine Überlastung gemeldet. Die Änderung der Quarantäne-Regel wäre für die Gesundheitsämter also eine Arbeitserleichterung. Im Gespräch ist nach SWR-Informationen außerdem, dass Corona-Infizierte selbst verstärkt die Nachverfolgung ihrer Kontakte übernehmen könnten. Diesen Weg hatte zuerst Berlin beschritten. Landesregierung will stärker nach Infektionsquellen suchen Darüber hinaus will die Landesregierung einen stärkeren Fokus auf die sogenannte Rückwärts-Kontaktverfolgung legen. Dabei geht es darum, herausfinden, wo eine infizierte Person sich angesteckt und ob dort möglicherweise ein größerer Ausbruch stattgefunden hat. Unter anderem hatte der Berliner Virologe Christian Drosten ein solches Vorgehen nach der Suche nach Infektionsquellen empfohlen. Der Grund: Bei Corona stecken häufig einige wenige Infizierte sehr viele Menschen an, während andere das Virus kaum weitertragen.