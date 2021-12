Änderungen im Infektionsschutzgesetz: Corona-Impfpflicht für Pflegepersonal kommt, Restaurantschließungen wieder möglich

Der Gesetzgeber verschärft das Infektionsschutzgesetz. Für Mitarbeitende in bestimmten Bereichen wird es eine Impfpflicht geben. Die Länder können wieder strengere Regeln erlassen.

Eine Mehrheit in Bundestag und Bundesrat hat der erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Damit wird bundesweit eine sogenannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht eingeführt. Zudem kommen die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP auch der Forderung nach, den Bundesländern strengere Corona-Maßnahmen zu ermöglichen. Demnach sind in Baden-Württemberg auch Restaurantschließungen wieder möglich.

Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Kliniken

Im Vorfeld war viel über die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen diskutiert worden. Sie ist nun im neuen Infektionsschutzgesetz beschlossen worden. Der Grund: In Einrichtungen, in denen besonders gefährdete Menschen betreut werden, gebe es "relevante Impflücken". Bis zum 15. März 2022 müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Neue Beschäftigte brauchen diesen Nachweis ab dann von vornherein. Sofern sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, muss eine Bescheinigung vom Arzt beim Arbeitgeber vorgelegt werden. Von der neuen Regelung sind auch Mitarbeitende von Rettungsdiensten und Geburtshäusern betroffen.

Außerdem wird der Kreis derer erweitert, die eine Corona-Impfung verabreichen dürfen: Befristet sind nun auch Apotheker, Tier- und Zahnärzte dazu berechtigt, Menschen über zwölf Jahre gegen Corona zu impfen. Voraussetzung sollen eine Schulung, geeignete Räumlichkeiten oder die Einbindung in ein mobiles Impfteam sein.

Besucherinnen und Besucher in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen müssen sich testen. Nun wurde präzisiert, dass Patientinnen und Patienten sowie "Begleitpersonen, die die Einrichtung oder das Unternehmen nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten" nicht als Besucher gelten - sie sind also von der Testpflicht ausgenommen.

In Hotspots: Restaurantschließungen wieder möglich



Wenn die pandemische Lage kritisch ist, können Bundesländer nach entsprechendem Parlamentsbeschluss härtere Maßnahmen anordnen. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz werden diese härteren Maßnahmen weiter präzisiert. So können die Bundesländer Versammlungen und Veranstaltungen untersagen, die nicht als geschützte Demonstrationen gelten - etwa Sportevents vor großem Publikum. Außerdem können Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Restaurants geschlossen werden, Schwimmhallen und Fitnessstudios jedoch nicht.

Einzelne Länder - so auch Baden-Württemberg - hatten kurz vor Ende der "epidemischen Lagen nationaler Tragweite" am 25. November noch auf Basis dieser alten Rechtsgrundlage umfassendere Maßnahmen beschlossen. Etwa nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und Nicht-Genesene in Hotspots. Nach bisherigem Infektionsschutzgesetz durften diese Maßnahmen nur bis 15. Dezember in Kraft bleiben. Mit der heutigen Änderung soll die Frist für diese Maßnahmen bis 19. März verlängert werden.

In Baden-Württemberg sind im Rahmen der Corona-Verordnung des Landes Weihnachtsmärkte und Clubs geschlossen worden. Zudem gibt es ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Sportgroßveranstaltungen dürfen nur ohne Publikum stattfinden:

Entlastung für Krankenhäuser

In der Gesetzesänderung ist außerdem ein kurzfristiger finanzieller Ausgleich für Krankenhäuser vorgesehen. Wirtschaftliche Engpässe, die etwa durch verschobene Operationen aufgrund der Auslastung mit Covid-Patienten, entstehen, sollen mit diesem zusätzlichen Geld abgemildert werden. Auch der Arbeitsaufwand bei der Abrechnung soll für Krankenhäuser, die Covid-Patienten behandeln, kurzfristig durch eine Sonderregelung reduziert werden. Einen Bonus für Pflegekräfte sieht das Gesetz nicht vor. Darüber soll zu Jahresbeginn entschieden werden, versicherte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Darüberhinaus sollen virtuelle Versammlungen wie Betriebsversammlungen bis 19. März wieder möglich sein. Im Juni 2021 war diese Sonderregelung ausgelaufen. Außerdem soll es möglich sein, das bereits bis Ende März 2022 verlängerte Kurzarbeitergeld aufzustocken.

Winfried Kretschmann forderte den "vollen Instrumentenkasten"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuvor den "vollen Instrumentenkasten" gefordert. Neben Ausgangsbeschränkungen hatte Kretschmann auch Schulschließungen, Reisebeschränkungen und Sportverbote thematisiert. Im Landtag hatte er gesagt, dass man diese Mittel bräuchte, "wenn sich die Lage nicht dauerhaft bessert".

Auch bei der Debatte über den Gesetzesentwurf im Bundestag hatten mehrere Abgeordnete aus der Union diese gefordert. Sie äußerten mehrfach die Befürchtung, dass der Gesetzgeber sonst in ein paar Wochen erneut das Gesetz nachbessern müsse.

Baden-württembergische Landesregierung reagiert positiv

Eine Sprecherin der Landesregierung begrüßte die nun wieder möglichen Verschärfungen. Sie betonte aber auch, mehr Instrumente - beispielsweise Kontaktbeschränkungen - wären besser gewesen. Denn damit könne man im Zweifel schneller auf die Omikron-Ausbreitung reagieren. Zum jetzigen Zeitpunkt seien aber keine verschärften Einschränkungen geplant.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) drängte darauf, die Impfpflicht schneller umzusetzen. Einrichtungsbezogen sei sie nur als Vorstufe zur allgemeinen Impfpflicht zu betrachten. Diese wäre seiner Ansicht nach ab Februar denkbar und rechtlich abgesichert, erklärte Lucha.

Pflegeberufe finden Impfung sinnvoll

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hält die Vorsitzende des Berufsverbandes für Pflegeberufe, Andrea Kiefer, grundsätzlich für sinnvoll. Sie forderte aber auch, jetzt schnell zu regeln, was mit Mitarbeitenden passiert, die ungeimpft bleiben wollen.