per Mail teilen

Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich mit Corona an. In Baden-Württemberg beträgt die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen 240,5. Vor allem ein Fakt gibt Grund zur Sorge.

Kinderärzte und das Robert-Koch-Institut (RKI) warnen schon länger: Die in Großbritannien entdeckte Corona-Mutante B.1.1.7 trifft Kinder und Jugendliche sehr viel stärker als das ursprüngliche Virus. Das lässt sich inzwischen deutlich an der Sieben-Tage-Inzidenz ablesen. In Baden-Württemberg liegt der Wert (Stand 22.4.) bei den 5 bis 14-Jährigen bei 240,5. Bezogen auf alle Altersgruppen beträgt er 184,4.

Auch viele Kreise weisen höhere Inzidenz bei Kindern auf

In 26 der 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs liegt die Inzidenz bei den 5 bis 14-Jährigen über dem Gesamtwert. In zwei Kreisen (Rastatt und Stadtkreis Mannheim) beträgt sie weit über 300. Es sind überwiegend Städte und dicht besiedelte Regionen, auf die dieses Ungleichgewicht zutrifft. In ländlichen Gebieten ist das Verhältnis eher umgekehrt.

Besonders krasser Unterschied in Mannheim

Mannheim verzeichnet (Stand 22.4.) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 196,7. Betrachtet man aber nur die Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen, liegt der Wert bei 354,6. Ähnlich große Unterschiede zeigen sich auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, in Pforzheim, Heidelberg, Rastatt und im Stadtkreis Heilbronn.

Hohe Inzidenz nicht gleich hohe Inzidenz Die Inzidenzwerte bei Kindern lassen sich nicht mit der Inzidenz der Gesamtbevölkerung vergleichen. In manchen Kreisen leben weniger Personen unter 15 Jahren. Deswegen beeinflusst jeder einzelne Coronafall die Sieben-Tage-Inzidenz stark.

Symptomlos erkrankte Kinder stecken Familien an

Kinderärzte beobachten bei Corona-infizierten Kindern häufig nur geringe oder gar keine Symptome. Das Problem: Dadurch bleibt die Erkrankung womöglich unentdeckt, die Kinder geben die Infektion an Eltern und Geschwister weiter.

Experten fürchten Zunahme schwerer Erkrankungen bei Kindern

Bislang waren vor allem Menschen ab 50 oder mit Vorerkrankungen von schweren Covid-19-Verläufen betroffen, Jüngere schienen dagegen kaum gefährdet. Allerdings beobachten die Ärzte inzwischen auch Fälle schwerer Erkrankungen: hohes Fieber, Schleimhautentzündungen, Lymphknotenschwellung, Hautausschlag und gerötete Hände. Eine verzögerte Fehlreaktion des Immunsystems verursacht das Krankheitsbild PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome). Bisher wurden etwa 400 Fälle von PIMS in Deutschland gezählt.