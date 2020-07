Gottesdienst in Freikirche lässt Corona-Zahlen steigen

Immer mehr Lockerungen, niedrige Fallzahlen - vielen in Baden-Württemberg scheint das Thema Corona immer abstrakter. In Karlsruhe sind die Ansteckungen aber plötzlich wieder gestiegen - Grund ist ein Gottesdienst in einer Freikirche.