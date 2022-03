Coronavirus: Kretschmann kritisiert Hotspot-Regelung des Bundes scharf

Die Neuinfektionen steigen weiter. Der Bund hat aber viele Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus fallen gelassen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) kritisierte das im SWR scharf.

Am Samstag ist die Rechtsgrundlage für die meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland ausgelaufen. In Baden-Württemberg gilt seither eine neue Corona-Verordnung, um bis zum Ende der Übergangsfrist am 2. April an bestimmten Regeln festzuhalten. Dabei sind die Infektionszahlen im Land so hoch, wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Allein in Baden-Württemberg gab es am Montag über 30.000 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei fast 2.000.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht am Montagabend im SWR-Interview deutlich, dass er nur wenig Verständnis für das Vorgehen des Bundes hat. "Vorbei ist die Pandemie leider noch nicht", betonte der Grünen-Politiker. Die Omikron-Variante sei lediglich nicht mehr so schädigend, wie die Delta-Variante. "Wir können die Übergangsfrist noch nutzen und die Maßnahmen bis zum 2. April verlängern. Danach ist Schluss. Außer im öffentlichen Verkehr ist fast nichts möglich", so der Ministerpräsident.

Das ganze Interview mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Video:

Hotspot-Regelung des Bundes ist "eine Ausrede"

Starke Kritik äußerte er gegenüber der Hotspot-Regelung, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Ländern als Möglichkeit für individuelle Regeln an die Hand gibt. Kretschmann verglich diese Maßnahme mit einer Aussage des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der sagte: "Man schmeißt doch nicht den Feuerlöscher weg, wenn es noch brennt". Für Kretschmann sei es unverständlich, wieso der Bund der Politik nicht die Hilfsmittel zur Verfügung stelle, die seiner Ansicht nach benötigt werden. "Insofern verstehe ich nicht, wieso der Bund uns den Instrumentenkasten nicht gibt, den wir brauchen, wenn es mal wieder schlimmer wird, womit man jederzeit rechnen muss", sagte er.

"Diese Hotspots stehen auf dem Papier. Sie sind nicht rechtssicher anwendungsfähig. Das heißt, es ist handwerklich so schlecht gemacht, dass wir damit nichts anfangen können", kritisierte Kretschmann weiter. Die gesetzliche Grundlage gebe der Politik nicht wirklich etwas an die Hand. Daher halte er die Hotspot-Regelung für "eine Ausrede".

Corona-Demos im Land: Mit Argumenten überzeugen

Um die Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, zu überzeugen, gebe es nur einen Weg: "In der Demokratie haben wir letztendlich nur eins: Argumente." Die Menschen sehen, was passiert, wenn man nicht geimpft ist. Große Sorge bereiten auch die ukrainischen Flüchtlinge. Nur rund 30 Prozent von ihnen seien geimpft, darunter auch viele ältere Menschen. Auch mit der Omikron-Variante könne es ungeimpfte Infizierte schwer erwischen. "Lassen Sie sich impfen. Die Nebenwirkungen sind viel weniger schlimm, als das was droht, wenn man ungeimpft infiziert wird", appellierte der baden-württembergische Ministerpräsident.