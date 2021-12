Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten und Silvester in Baden-Württemberg

Die Feiertage rücken näher und damit kommt auch wieder häufiger die Frage auf: Welche Corona-Regeln gelten momentan eigentlich in Baden-Württemberg? Unser Überblick gibt Antworten.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, die seit dem 20. Dezember greift, gelten für private Treffen in der "Alarmstufe II" strengere Regeln. Sind bei einer Zusammenkunft nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dürfen sich nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren sind davon ausgeschlossen. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Außerdem gilt für Geimpfte und Genesene eine Beschränkung auf maximal 50 Personen in geschlossenen Räumen und maximal 200 Personen bei Treffen im Freien. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen oder keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) erhalten haben, zählen hier dazu. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren.

Bei Treffen mit ungeimpften Personen in der "Alarmstufe II" ist zu beachten, dass nur eine weitere Person anwesend sein darf. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren sind davon ausgeschlossen. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind vonseiten der baden-württembergischen Landesregierung frei zugänglich. Es muss nur ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die maximale Teilnehmerzahl ergibt sich oft durch die Abstandsregelung. Bei sämtlichen religiösen Veranstaltungen gilt eine allgemeine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Außerdem muss eine ausreichende Lüftung der Räume gewährleistet sein und Oberflächen müssen regelmäßig gereinigt werden.

Unter diesen Umständen ist Gemeindegesang erlaubt. Einige Gemeinden haben ihren Gottesdienst nach draußen verlegt. Hier kann die Maske abgenommen werden, sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen möglich sein. Die Gemeinden müssen außerdem die Kontaktdaten der Teilnehmenden erfassen.

Ab dem 28. Dezember treten weitere bundesweite Corona-Beschlüsse in Kraft. Private Treffen von geimpften und genesenen Menschen sind im Innen- und Außenbereich auf maximal zehn Personen beschränkt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind dabei ausgeschlossen. Für Baden-Württemberg greift die Kontaktbeschränkung allerdings schon direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag.

Für Ungeimpfte gilt weiterhin 3G am Arbeitsplatz oder in Bus und Bahn, 2G im Einzelhandel und in verschiedenen Einrichtungen wie Kinos oder Theater. Je nach lokalem Infektionsgeschehen kann sogar die 2G-Plus-Regel greifen. Die strengeren Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Nur Treffen mit einem Haushalt und einer weiteren Person sind möglich.

Außerdem werden Clubs und Diskotheken "bis auf Weiteres" geschlossen, überregionale Großveranstaltungen sind verboten. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten, an Silvester sollen Versammlungsverbote an bestimmten öffentlichen Plätzen gelten. Zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, sind auf von den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg festzulegenden Plätzen Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt.

Nein. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten. Wunderkerzen oder Knallerbsen sind käuflich erwerbbar und dürfen auch genutzt werden. Auf Privatgelände müsste es theoretisch möglich sein, alte Feuerwerkskörper zu zünden. Dabei gilt allerdings zu beachten, dass kein lokales Böllerverbot ausgesprochen wurde.

An Silvester gelten Versammlungsverbote an bestimmten öffentlichen Plätzen. Zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, sind auf von den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg festzulegenden Plätzen Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt.

Für nicht geimpfte und nicht genesene Personen gilt außerdem eine nächtliche Ausgangssperre, wenn die lokale Sieben-Tage-Inzidenz über 500 steigt. Sie gilt für den Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr.

Aktuell gilt in der Gastronomie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, im Freien nur, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Während des Essens und Trinkens entfällt die Maskenpflicht. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Negative Corona-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests sollten nicht älter als 48 Stunden sein.

Während der Weihnachtsferien gilt der Schülerausweis für ungeimpfte Kinder von sechs bis 17 Jahren ab dem 27. Dezember nicht als Testnachweis. Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren müssen für den Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen bereits einen Test vorlegen. Dies ändert sich erst ab dem 10. Januar 2022 wieder.

Genesene und Geimpfte, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G-Plus ausgenommen.

Die Impfkampagne soll ohne Pause auch an den Feiertagen in Baden-Württemberg weiterlaufen. Auf der Seite dranbleiben-bw.de sind alle Impfaktionen, die auch während der Feiertage stattfinden, aufgelistet. Darunter fällt beispielsweise das Malteser Weihnachtsimpfen im katholischen Gemeindezentrum Sankt Josef in Stuttgart-Feuerbach am Heiligabend, eine Impfaktion in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) am ersten Weihnachtsfeiertag oder eine Impfaktion in einer Frauenarztpraxis in Ludwigsburg am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch zwischen den Jahren, an Silvester und Neujahr sind dort einige Termine zu finden.

Um die richtige Anlaufstelle für einen Corona-Schnelltest an den Feiertagen und zwischen den Jahren zu finden, sind alle Informationen auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zusammengefasst.