Digitales Corona-Impfzertifikat läuft ab: Was zu tun ist

Viele digitale Corona-Impfzertifikate sind bald nicht mehr gültig. Was Betroffene dann tun können.

Viele Nutzerinnen und Nutzer der Corona-Warn-App oder der CovPass-App bekommen derzeit eine Warnung, dass ihr Corona-Impfzertifikat nicht mehr lange gültig ist - auch in Baden-Württemberg. Das liegt daran, dass die letzte Impfung knapp ein Jahr her ist.

Alle, deren Zertifikat jetzt abläuft, müssen sich deswegen nicht neu gegen Corona impfen lassen. Es geht nämlich um zwei verschiedene Dinge: Das eine ist der Impfschutz und das andere ist die technische Gültigkeit des Zertifikats in den Apps.

Diese technische Gültigkeit läuft nach einem Jahr ab. Das Ablaufdatum orientiert sich dabei an der letzten Impfung. - Unabhängig davon, ob und wie lange Impfnachweise in bestimmten Ländern anerkannt werden, sind diese in Deutschland und auch in Baden-Württemberg nach der zweiten oder dritten Corona-Impfung derzeit unbegrenzt gültig.

Wegen der gelockerten Corona-Regeln werden die Zertifikate momentan fast gar nicht benötigt. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, um sie zu verlängern. Laut Bundesgesundheitsministerium wird gerade an App-Updates gearbeitet, damit die Nutzerinnen und Nutzer die Zertifikate durch einen einfachen Klick selbst verlängern können. Das soll wohl ab Juni möglich sein.

Wer nicht so lang warten kann, zum Beispiel wegen einer Auslandsreise, kann sich aber auch in der Apotheke mit seinen alten Impfunterlagen ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Danach muss die alte Bescheinigung in der App gelöscht und die neue eingelesen werden - dann beträgt die Gültigkeit wieder zwölf Monate. Denn die technische Gültigkeit der digitalen Zertifikate richtet sich laut Landesapothekerverband Baden-Württemberg nicht nach dem Impfdatum, sondern nach der Ausstellung des Zertifikates in der Apotheke oder der Arztpraxis.

Die dritte Möglichkeit ist, auf den digitalen Nachweis zu verzichten und auf das alte Papierzertifikat auszuweichen. Sogar das alte Zertifikat, das man nach der ersten Impfung bekommen hat, ist möglich. Da steht nämlich kein technisches Ablaufdatum drauf - das gibt es nur in den Apps. Die gelben Impfpässe allein reichen in Baden-Württemberg allerdings seit dem 1. Dezember nicht mehr aus, um den Corona-Impfstatus der Besitzerin oder des Besitzers nachzuweisen.

Viele haben sich beispielsweise in der Apotheke eine Plastikkarte im Scheckkartenformat gekauft, um nicht auf das Handy angewiesen zu sein. Da diese Karten nur den QR-Code abbilden, der auch in den Handy-Apps zu sehen ist, müssen sie auch erneuert werden, wenn die Gültigkeit des Originalzertifikats abläuft.

Auch für Auslandsreisen ist die Papierform des Zertifikats wichtig - besonders in Ländern außerhalb der Europäischen Union. Reisende nach Kanada oder in die USA haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass die deutschen QR-Codes dort manchmal nicht lesbar sind. Grundsätzlich sollte man sich bei solchen Reisen auch immer erkundigen, wie lange die letzte Impfung her sein darf. Denn auch das kann bei der Einreisekontrolle eine Rolle spielen.

Sicherheitshalber sollte man bei Auslandsreisen zusätzlich den gelben Impfpass und auch das ausgedruckte Zertifikat mitnehmen. Außerdem ist es wichtig, die Corona-Apps auf dem neuesten Stand zu halten.