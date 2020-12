Egal, ob in Baumärkten, Messe- und Tennishallen oder Kulturzentren - im ganzen Land werden zurzeit Corona-Impfzentren aufgebaut. Doch wann können sie loslegen? Und wer kann sich dann an welchem Ort impfen lassen?

Die Impfstrategie des Landes Baden-Württemberg sieht insgesamt 59 Impfzentren sowie mobile Impfteams vor. Ziel ist es, möglichst schnell, viele Menschen zu impfen. "Wir bereiten uns gerade mit Hochdruck darauf vor, unverzüglich mit der freiwilligen Schutzimpfung zu starten, sobald der erste Impfstoff zur Verfügung steht", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am vergangenen Montag. Dies sei eine Herkulesaufgabe, die alle unterstützenden Hände brauche.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen - acht Tage früher als zuletzt geplant. Es gilt als so gut wie sicher, dass die EMA grünes Licht gibt.

Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte auch innerhalb eines Tages erfolgen. Danach könnte man den Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufolge innerhalb von zwei bis vier Tagen mit ersten Impfungen beginnen - aber in kleinerem Umfang, da vorerst nur begrenzte Impfstoffmengen verfügbar sein werden. Auch die Impfzentren dürften daher anfangs noch nicht unter Volllast fahren.

In einem ersten Schritt könnten nach der Zulassung "um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden", so Spahn. Pro Person werden zwei Dosen benötigt. Geimpfte sollen laut Spahn die Möglichkeit bekommen, Wirkungen und Nebenwirkungen per App zu melden.

Die Zulassung in der EU sei die erste weltweit ordentliche Zulassung mit intensiverer Prüfung, betonte Spahn. "Die ist aus meiner Sicht wichtig, auch um Vertrauen in diesen Impfstoff zu gewinnen." Alle anderen Länder hätten bisher nur eine Notzulassung gewährt.

Im Detail ist das noch nicht bekannt. Da nicht sofort genügend Impfstoff für alle vorhanden sein wird, muss priorisiert werden. Die Priorisierung nimmt der Bund vor - auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Deutschen Ethikkommission. Dies wird nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung allerdings erst nach Zulassung des Impfstoffs weiter konkretisiert.

Dennoch zeichnet sich bereits ab, dass im ersten Schritt folgende Gruppen geimpft werden sollen:

Vulnerable Personengruppen (ältere Menschen, Patienten mit Vorerkrankungen)

Medizinisches Personal

Personal in kritischen Infrastrukturen (zum Beispiel Polizisten und Feuerwehrleute)

Die Impfung wird freiwillig sein. Über die Impfzentren nimmt der Staat den Auftakt der Impfungen direkt in die Hand. Hintergrund ist, dass einige Impfstoffe bei minus 70 Grad gekühlt werden, was nicht in jeder Praxis und Apotheke geht. In den Zentren können Impfstoffe in großen Mengen aufgebraucht werden, ehe sie verfallen. Möglich sind spezielle Sicherheitsvorkehrungen.

Zudem solle so ein Vorrang bestimmter Gruppen beim Impfen klarer durchzusetzen sein als in Arztpraxen, wie Gesundheitsminister Spahn erläuterte. Nach dem Start in den zentralen Einrichtungen sollen Impfungen über die Praxen auf breiter Front weitergehen. Wann sie mit eingebunden werden, ist offen.

Nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind bei den geplanten Impf-Strategien jedoch noch Nachsteuerungen möglich, etwa je nach Zulauf der verschiedenen Impfstoffe. Das Vorgehen hänge auch davon ab, was die Zulassungsbehörden zur Eignung der Impfstoffe für welche Gruppe feststellten, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag. So längen beispielsweise bei Kindern noch keine Daten vor.

In Baden-Württemberg sollen telefonische Anmeldungen für Impftermine unter der Telefonnummer 116 117 ermöglicht werden.

In größeren Zentren sollen auch telefonische Anmeldungen direkt vor Ort entgegengenommen werden können.

Auch über eine App sollen Termine vereinbart werden.

Die Impfzeiten sind täglich von 7 Uhr bis etwa 21 Uhr geplant.

Pro Standort sollen an den Kreisimpfzentren etwa 800 Impfungen am Tag durchgeführt werden - 1.500 Impfungen täglich an den zentralen Impfzentren.

Die Kreisimpfzentren im Land sollen aktuell bis Juni 2021 bestehen bleiben - eine Verlängerung ist bei Bedarf nicht ausgeschlossen.

Das Ministerium geht derzeit mit einer Impfung von zwei Dosen aus - mit einem Abstand von 21 bis 28 Tagen. Termine dafür sollen gleichzeitig vergeben werden.

In Baden-Württemberg sollen neun Zentrale Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein. Hier eine Übersicht der Zentralen Impfzentren (ZIZ):

So sieht beispielsweise das Zentrale Impfzentrum des Klinikums Stuttgart in der Liederhalle aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Rund 50 weitere Kreisimpfzentren sind dann ab 15. Januar 2021 geplant. Hier eine Übersicht der Kreisimpfzentren (KIZ) unterteilt in die jeweiligen Regierungsbezirke:

Regierungsbezirk Karlsruhe

Stadt Baden-Baden: Baden-Baden Kurhaus

Kreis Rastatt: Schwarzwaldhalle in Bühl

Neckar-Odenwald-Kreis: Obertorzentrum in Mosbach

Rhein-Neckar-Kreis: "Parsa"-Halle in Sinsheim und 3-Glocken-Center in Weinheim

Kreis Calw: DEKRA-Hotel Wart in Altensteig

Enzkreis: Appenberg-Halle in Mönsheim

Kreis Karlsruhe: EGO Halle 4 in Sulzfeld und Praktiker-Baumarkt in Bruchsal

Stadt Karlsruhe: Kongresszentrum und Schwarzwaldhalle

Kreis Freudenstadt: Riedsteighalle in Dornstetten

Stadt Pforzheim: Eissporthalle St.-Maur-Halle

Stadt Mannheim: Maimarktareal

Regierungsbezirk Stuttgart

Kreis Böblingen: Messehalle Sindelfingen

Kreis Esslingen: Stuttgart Messe und Gewerbegebäude Zeppelinstraße in Esslingen

Kreis Ludwigsburg: MM Studio (Doppelstandort) in Ludwigsburg

Kreis Heidenheim: Congress Centrum in Heidenheim

Ostalbkreis: Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen

Main-Tauber-Kreis: Berufliches Schulzentrum in Bad Mergentheim

Stadt Heilbronn: Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Kreis Heilbronn: Tiefenbachhalle in Ilsfeld

Kreis Göppingen: Esslinger Straße 10 in Göppingen

Hohenlohekreis: Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen

Rems-Murr-Kreis: Rundsporthalle in Waiblingen

Kreis Schwäbisch Hall: Halle in Wolpertshausen

Stadt Stuttgart: Nebenhallen der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und eventuell ein weiterer Standort

Regierungsbezirk Tübingen

Alb-Donau-Kreis: Alb-Donau-Center in Ehingen

Kreis Reutlingen: Tribünengebäude des Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen

Kreis Ravensburg: Oberschwabenhalle in Ravensburg

Kreis Tübingen: Paul-Horn-Arena in Tübingen

Zollernalbkreis: Zollern-Alb-Kaserne (ehemalige Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) Meßstetten

Kreis Sigmaringen: Kaserne Sporthalle in Hohentengen

Bodenseekreis: Messe Friedrichshafen

Kreis Biberach: Gemeindehalle in Ummendorf

Kreis Ulm: Ulm Messe, Halle 5 und Teilbereich Halle 6

Regierungsbezirk Freiburg

Kreis Waldshut: Stadthalle Tiengen

Kreis Konstanz: Stadthalle Singen

Ortenaukreis: Rheintalsporthalle in Lahr und Messe Offenburg-Ortenau (zusätzliches KIZ an ZIZ-Standort)

Kreis Rottweil: Stadthalle in Rottweil

Kreis Emmendingen: ehemaliger Aldi-Markt in Kenzingen

Kreis Lörrach: Freizeitcenter Impulsiv in Lörrach

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Müllheim

Schwarzwald-Baar-Kreis: Tennishalle des Tennisclubs TCS Schwenningen e.V. in Villingen-Schwenningen

Kreis Tuttlingen: Kreissporthalle in Tuttlingen

Stadt Freiburg: voraussichtlich Freiburger Messe

An Impfzentren angedockt werden sollen mobile Impfteams. Sie sollen beispielsweise Pflegeheime oder Wohneinrichtungen für Behinderte sowie private Haushalte aufsuchen, um pflegebedürftige Personen zu impfen, die nicht hinreichend mobil sind, um Impfzentren aufzusuchen.

Bund und Länder hatten vereinbart, mit den Impfzentren bis Mitte Dezember weitgehend einsatzbereit zu sein. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am vergangenen Dienstagabend in der ARD, dies sei auch gelungen, Impfzentren und Impfstrukturen stünden nun bereit.

So ist beispielsweise das Corona-Impfzentrum in den Ulmer Messehallen bereits einsatzbereit und hat auch genügend Personal - nur der Impfstoff fehlt hier noch. Der Leiter des Impfzentrums, Bernd Kühlmuß, sagte dem SWR, er bedauere, dass noch nicht geimpft werden könne. Andererseits erwarte die Bevölkerung einen sicheren Impfstoff. In Ulm sollen rund 120 Menschen pro Stunde im Impfzentrum geimpft werden. Bereits Ende November hatte man einen Probelauf für das Impfzentrum durchgeführt.

Auch das Impfzentrum in der Messe Karlsruhe ist fast startbereit. Eine Generalprobe, bei der die Abläufe innerhalb des Zentrums geprobt werden, soll noch Ende Dezember stattfinden. Laut Messeleitung könnte der Impfstoff möglicherweise am vierten Januar in Rheinstetten eintreffen, diese Angabe sei jedoch ohne Gewähr, erklärte Messechefin Britta Wirtz.

Ebenso ist das Mannheimer Impfzentrum in der Maimarkthalle bald startklar. Hier wurden in den vergangenen zwei Wochen hunderte von Stellwänden aufgebaut. Sie bilden die so genannten Impfstraßen, von denen es insgesamt zehn gibt. Die gesamte Impf-Prozedur dauert in Mannheim rund 60 Minuten pro Person - etwa 1.600 Impfungen sollen täglich durchgeführt werden. Abgetrennte Kabinen für die Registrierung, die Aufklärung, die Impfung sowie die Beobachtung der Geimpften wurden auch bereits in Stuttgart aufgebaut. Eines der zentralen Impfzentrum im Robert-Bosch-Krankenhaus entstand im Erdgeschoss eines Gebäudes des Klinikums. Insgesamt wird es hier fünf Bereiche geben. Am Eingang werden Einlasskontrollen mit Temperaturmessungen stattfinden.

Voran kommen auch die Vorbereitungen für die Impfzentren in der Region Bodensee-Oberschwaben. Am Freitag (11.12.) haben die Stadt Ravensburg und der Kreis den Mietvertrag für die Einrichtung des Kreisimpfzentrums in der Oberschwabenhalle unterschrieben. Damit sei nun sichergestellt, dass der Betrieb wie geplant Mitte Januar beginnen kann, heißt es in einer Mitteilung.

Manche Kreisimpfzentren sind jedoch noch nicht ganz fertig - so beispielsweise in der Region Heilbronn-Franken. Die fünf geplanten Impfzentren sind hier zwar auf den Weg gebracht, jedoch mit unterschiedlichen Fortschritten. Teilweise gibt es auch noch Probleme bei der Suche nach Personal. So sucht das Regierungspräsidium Freiburg noch freiwillige Helfer. Sie sollen die Zentralen Impfzentren und die Kreis-Impfzentren im Regierungsbezirk Freiburg unterstützen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der Rhein-Neckar-Region, wo beim Aufbau der Impfzentren die größte Herausforderung darin liegt, Personal zu finden.

Für Einsätze in Impfzentren, die für einige Monate in Betrieb sein sollen, ist extra Personal nötig. Dafür stehen bundesweit Tausende Freiwillige bereit, vielerorts sind Einstellungen aber noch nicht abgeschlossen. In Baden-Württemberg haben sich rund 5.000 Ärzte gemeldet.

Daneben hat die Landesregierung die Menschen in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, freiwillig in den Corona-Impfzentren mitzuhelfen. Gesucht würde noch medizinisches Fachpersonal, etwa Rettungssanitäter, Pflegekräfte, Apotheker oder Medizinstudenten ab dem siebten Semester, wie das Gesundheitsministerium am vergangenen Montag mitteilte. Es würden aber auch Helfer für die Verwaltung oder zur Unterstützung der Abläufe benötigt. Freiwillige können sich demnach bei den vier Regierungspräsidien im Land melden.