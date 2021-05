per Mail teilen

Der Verband medizinischer Fachberufe hat die Patienten aufgefordert, sich nicht sofort an die Arztpraxen zu wenden - es fehle noch immer Impfstoff. Hausärzte berichten von langen Wartelisten.

Wegen der Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung bei Hausärztinnen und Hausärzten im Land befürchtet der Verband medizinischer Fachberufe eine Überlastung der Praxen. "In Baden-Württemberg kann man nur davor warnen, schon heute in den Arztpraxen zu versuchen, einen Termin zu bekommen", sagte die Verbandspräsidentin Hannelore König am Montag dem SWR.

Im Prinzip bleibe es die ganze Woche schwierig. Nach wie vor sei zu wenig Impfstoff vorhanden. Deshalb seien Arzthelferinnen und Arzthelfer "nicht so begeistert" vom Wegfall der Priorisierung, sagte König: "Man kann nicht vernünftig planen. Von daher wird das für die medizinischen Fachangestellten eine noch größere Herausforderung werden."

Patienten sollen warten, bis Praxen sich melden

Kritik äußerte König an der Politik, die den Wegfall der Impf-Priorisierung bei den Hausärztinnen und Hausärzten schlecht kommuniziert habe. "Worte wie 'wir bitten um ein bisschen Geduld' des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manfred Lucha reichen definitiv nicht aus." Patientinnen und Patienten müssten jetzt warten, bis sich die Praxen meldeten. "Erst wenn genügend Impfstoff lieferbar und die Planbarkeit da ist, dann kann man sagen, dass sich die Bürger gezielt an die Praxen wenden."

Lange Arbeitszeiten für Arzthelferinnen und -helfer

Insgesamt habe die Arbeitsbelastung in der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, was von der Politik nicht ausreichend gewürdigt werde. Arzthelferinnen und Arzthelfer würden bis zu zwölf Stunden täglich arbeiten. Die Impfungen würden die Lage noch verschlimmern: "Es gibt keine Hotlines, die die Termine vergeben. Das machen die medizinischen Fachangestellten." Hinzu kämen Bestellprozess und Dokumentation.

Eine finanzielle Anerkennung für die Mehrheit habe es bislang nicht gegeben, kritisierte die Verbandspräsidentin. "Beim Thema Sonderbonus werden medizinische Fachangestellte ausgegrenzt, und auch mit der Honorierung der Impfleistungen in den Arztpraxen sind die aufwendigen Leistungen der medizinischen Fachangestellten nicht annähernd gedeckt", so Hannelore König.

"Schwemme an Bescheinigungen"

Hausärztinnen und Hausärzte berichten von sehr vielen Anfragen und langen Wartelisten. Sie würden allerdings nicht erst seit der Aufhebung der Priorisierung in den Arztpraxen überrannt, sondern schon seit etwa zwei Wochen, sagte Allgemeinmediziner Manfred Frenzel dem SWR. Frenzel betreibt Praxen in Ellhofen und Beilstein (beide Kreis Heilbronn).

Die Impf-Priorisierung sei de facto schon zuvor aufgehoben worden: zum einen durch den Wegfall der Priorisierung bei den Vektorimpfstoffen, zum anderen durch die Berechtigung zur Impfung, wenn man ältere Menschen versorge. Diese habe zu einer "Schwemme an Bescheinigungen" geführt. Deshalb sei es sinnvoll, "die Priorisierung einfach freizugeben". Belastend sei auch die häufigere Ablehnung einzelner Impfstoffe durch Patientinnen und Patienten ohne medizinische Gründe dafür.

Der Tübinger Hausarzt Christian Mickeler warnte davor zu glauben, dass es durch die Aufhebung der Impfreihenfolge jetzt deutlich schneller gehe. "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht", sagte er dem SWR. Nicht nur die Impfstoff-Kapazitäten seien begrenzt, sondern "auch das, was wir körperlich und personell überhaupt schaffen zu impfen", so der Hausarzt.