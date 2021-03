Ab Freitag sollen in Baden-Württemberg wieder Termine für Corona-Impfungen vergeben werden. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erwartet aber nur ein "überschaubares Angebot".

Die zentrale Impfterminvergabe unter der Telefonnummer 116117 und online nimmt nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitagvormittag wieder den Betrieb auf.

Ministerium bittet um Geduld

Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, dass mit den derzeitigen Liefermengen täglich rund 35.000 Menschen geimpft werden können. Weil auch für die nächsten Wochen die Impf-Termine größtenteils schon vergeben seien, bat das Ministerium zugleich um Geduld. Das betrifft auch Menschen über 80 Jahren, die sich derzeit bereits auf Wartelisten befinden.

Impfstoff-Mengen weiter knapp

In Baden-Württemberg befanden sich rund 120.000 über 80-jährige Menschen mit höchster Impf-Priorität auf Wartelisten. Mehr als 100.000 von ihnen sei schon ein Impfangebot gemacht worden, so das Gesundheitsministerium in einer Mitteilung. Die anderen würden bis Ende März mit einem Terminangebot kontaktiert, hieß es. Insgesamt sind in Baden-Württemberg aktuell rund zwei Millionen Menschen impfberechtigt. Gesundheitsminister Lucha äußerte Verständnis, dass sie möglichst schnell einen Termin bekommen wollen. Aber: "Angesichts der knappen und noch unsicheren Impfstoffmengen kann derzeit nur ein Bruchteil der Berechtigten einen Termin erhalten," so der Minister.

Die Anmeldesysteme für Corona-Impfungen waren vom Gesundheitsministerium Baden-Württemberg geschlossen worden, nachdem der Bund die Impfung mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca für einige Tage ausgesetzt hatte.